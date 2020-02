Endesa niega su responsabilidad en el incendio de Gran Canaria

La Fiscalía de Medio Ambiente ha comenzado este jueves a tomar declaración a testigos en las diligencias preprocesales que ha abierto para indagar si el incendio fue provocado por un tendido eléctrico situado en el barranco de Valleseco donde comenzó el fuego y, si es así, a quién corresponde la responsabilidad de lo ocurrido.

El responsable de explotación de E-Distribución, antigua Endesa Distribución Eléctrica SLU, Bernardino Martín, ha explicado al fiscal que la compañía «no tuvo nada que ver con este incendio», para lo que ha facilitado información técnica referente al «límite de la propiedad de su actividad» y «al mantenimiento que hace de sus instalaciones», según ha dicho a Efe este directivo de la empresa.

«No nos corresponde a nosotros nada de lo que excede a nuestra red de distribución», ha apostillado el responsables de la eléctrica.

Aunque el fiscal citó este miércoles con la condición de investigados a los dos últimos presidentes de la Heredad de Aguas de Arucas, que prefirieron acogerse a su derecho a no declarar, fuentes de su junta directiva han recalcado, en declaraciones a Efe, que esta entidad «de regantes y ganaderos, no de caciques», no es dueña de la red que le abastece la energía eléctrica, por la que paga un canon para poder propulsar agua de sus pozos.

También han defendido que la Heredad tampoco es titular del tendido eléctrico en el que, según una de las hipótesis que baraja la Guardia Civil, pudo producirse un fallo que originó un posterior incendio en un pino situado en un barranco de Valsendero, en el municipio grancanario de Valleseco.

Las fuentes de la Heredad han mantenido que este gran incendio pudo iniciarse de manera fortuita y se han preguntado si en un pino verde y joven puede prender una chispa.

Las declaraciones de estos testigos se han producido después de la que ha prestado un representante de la empresa responsable del montaje y mantenimiento de la instalación eléctrica de la Heredad de Aguas de Arucas, Electrimega SL.

El fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Carlos Fernández Seijo, inició este miércoles los interrogatorios de estas diligencias preprocesales con la toma de declaración, en calidad de investigados, al presidente y actual representante de la Heredad de Aguas de Arucas, Yeray Hernández Santana, y a su antecesor, José Antonio Santana.