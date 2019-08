«En tres días empezaremos a mejorar»

En tres días empezaremos a ver los resultados». Con esta frase, el técnico del Cabildo de Gran Canaria responsable de la lucha contra el fuego, Federico Grillo, resumió las eternas jornadas que quedan para controlar un incendio que hoy por hoy está «totalmente fuera de control». Grillo no escondió la gravedad de la situación: «Tenemos varios días así», dijo para añadir que el «comportamiento» de las llamas hace prever que no se pondrán atajar hasta «que la ola de calor pase».

Con ese pronóstico, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, también subrayó que los meteorólogos auguran que la situación adversa para la extinción del incendio «durará al menos hasta mañana por la noche».

«En esta situación es imposible pararlo», indicó el técnico del Cabildo grancanario tras relatar que se da por «perdida» la situación en frentes como el que avanza hacia el valle de Agaete. «El fuego está fuera de capacidad de extinción», indicó para más adelante explicar que desde su inicio «se ha saltado todas las maniobras que hemos aplicado para frenarlo». «Algunas han funcionado, pero después ha vuelto para atrás y hemos perdido el terreno ganado», indicó para añadir que la voracidad de las llamas junto a las condiciones meteorológicas logra que «supere todo lo que se le hace».

Medios. El responsable técnico de los trabajos contra el incendio aseguró que la falta de resultados no se debe al tamaño del dispositivo terrestre o aéreo ni a fallos en las decisiones. «El fuego está haciendo lo que pensamos que va a hacer. No es un problema de coordinación, sino de capacidad, porque hay cosas contra las que el ser humano no puede luchar», indicó.

Tras estas explicaciones, Grillo señaló que por el momento las labores dirigidas desde el centro de coordinación se centran en «intervenciones locales» para intentar salvar todas las casas posibles en zonas como el valle de Agaete. «Haremos lo que podamos. Si no, dejaremos pasar el fuego y volveremos después para intervenir porque la experiencia dice que muchas casas no se queman al paso del fuego».

También Torres resaltó que están trabajando sobre el incendio «todos los medios posibles», para lo que el Estado ha facilitado más aviones y helicópteros, además del traslado de nuevos efectivos humanos desde la península que llegarán hoy.