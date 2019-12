En Santa Lucía se baraja otra mayoría para zanjar la crisis

Gabriel Suárez / Santa Lucía

Si esto no encuentra solución habrá que buscar otras mayorías; esto es lo que suele ocurrir en estas situaciones». Las palabras del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, durante una conversación informal con CANARIAS7 sobre la crisis que afecta al cuatripartito municipal integrado por los partidos políticos La Fortaleza (5 ediles), Agrupación de Vecinos (5) , PP (2) y grupo Mixto (1), permiten conjeturar que las discrepancias entre los socios de gobierno están aún lejos de resolverse, por lo menos en el corto plazo. «Las aguas están más tranquilas, pero no han vuelto a su cauce», fue la respuesta del edil responsable de Comunicaciones, Pedro Sánchez.

El alcalde Rodríguez, que ahora tiene entre sus objetivos más importantes, intentar sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio, tarea de lo más complicada con el panorama que tiene por delante, afirma convencido que desde la oposición, más concretamente desde Nueva Canarias, «llevan buscando crear una nueva mayoría de gobierno desde el primer día que se constituyó este gobierno el pasado 15 de junio», algo que por otro lado no sorprende en Santa Lucía donde cada día son más insistentes las voces que dan por hecho que habrá moción de censura en los próximos meses.

NC, que cuenta con 7 ediles y el PSOE, con 5 concejales, conforman la oposición. Suponiendo que los socialistas estuviesen de acuerdo, los nacionalistas solo tienen que conseguir el concurso de un edil para obtener la mayoría que los llevaría nuevamente al poder en un municipio que fue gobernado por el nacionalismo, a través de distintas siglas, durante cuarenta años. Pero ese apoyo para sumar los trece votos que dan mayoría sigue siendo una incógnita. Mientras no lo consigan Santiago Rodríguez continuará siendo alcalde.

Futuro. Tampoco se descarta que sea el propio Rodríguez quien llegado el momento, antes de que colapse su gestión, mueva ficha y busque otros socios para continuar en el cargo. Hasta ahora se asegura que NC y Fortaleza nunca se han entendido, «pero la política acostumbra a hacer extraños compañeros de cama», responden algunos.

Consultado el alcalde sobre el futuro del pacto y si es posible que se mantenga con tan profundas divergencias entre los socios, con discusiones entre ellos sobre competencias que amenaza con judicializar la vida política municipal, responde: «ustedes me hace más preguntas que mis compañeros de partido y no puedo responder a cosas que no se responder», afirma.

Respecto al presupuesto está convencido que lo sacarán. «Si no sale en este mes saldrá en el otro, así están todos los ayuntamientos, pero estamos en ello, y lo vamos a sacar, nosotros estamos tranquilos, trabajando», apuntó.

Desde NC, su portavoz, Francisco García, asegura que «el gobierno ya en sí es oposición» y por lo tanto «va a ser muy difícil de que se reconduzca la situación de crisis del actual grupo gobierno, una situación que es pésima y se palpa cada vez que hay un acto público esa mala relación», indicó.

Preguntado sobre si están trabajando para crear una nueva mayoría de gobierno, García responde que «todos los partidos políticos, incluidos los del gobierno, están hablando para tratar de cambiar la situación política, zanjar la crisis, y nosotros estamos en esa línea, aunque si entramos en el gobierno queremos hacerlo con seguridad, con un programa y firmado el reparto de concejalías, porque ese fue el error que cometió el actual gobierno, que llegó al poder solo con el objetivo de desbancar a NC».

García revela que la gestión se está viendo afectada y que teme la pérdida 3,8 millones de ingresos.