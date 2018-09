Canarias7 / agaete

Desde el pasado domingo, Antonio Hernández Rosario, fundador del Bioagaete Cultural Solidario, esta en huelga de hambre contra la ampliación del muelle de Agaete y por un desarrollo sostenible de Canarias, coincidiendo con el día de su cumpleaños. Antonio Hernández quiere dejar claro que no inicia esta acción en representación de la plataforma Salvar Agaete ni de la asociación Bioagaete Cultural Solidario, es una acción individual.

Una vez confirmado que el Gobierno de Canarias sigue adelante con la construcción de la ampliación del muelle de Agaete adjudicando la obra, Antonio Hernández ha decidido tomar esta drástica medida debido a la falta de diálogo por parte del Gobierno de Canarias. El Gobierno regional ha rechazado reunirse con los vecinos y colectivos que están en contra del proyecto. En doce años no se ha hecho ninguna reunión abierta explicando el proyecto y escuchando a los vecinos.

Hernández ha tomado esta medida extrema al ver que el Gobierno de Canarias sigue en sus trece de seguir adelante con la obra, como medida de presión para parar esa construcción innecesaria. La negativa por parte del Gobierno regional a hacer un referéndum vinculante entre los vecinos de Agaete ha hecho que el Ayuntamiento de Agaete se posicione en contra de la obra. El ejecutivo regional insiste en que es una obra de interés regional, «pero no tiene mucho sentido al no estar el muelle actual al máximo de su capacidad, solo un 30% de media anual de pasajeros». Antonio Hernández considera que la mejor opción es el muelle compartido y sí está a favor de la construcción de la carretera de La Aldea, «eso sí es de interés regional». El argumento de que el uso de la piedra de la obra de la carretera tiene que ser para la ampliación del muelle no es la única opción. «Se pueden transformar para su uso en la obra de la carretera y si sobrara para el relleno de la obra de La Esfinge en el Puerto de la Luz y de Las Palmas».

El fundador del Bioagaete se mantiene solo a base de líquidos y no quiere que nadie más se sume a la huelga de hambre.