Emprendedor, humanista y noble

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una persona «generosa». Con ese adjetivo resumió ayer Fernando del Castillo la muchas cualidades de su padre, Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, noveno conde de la Vega Grande de Guadalupe, que falleció ayer en Gran Canaria a los 91 años. A las muestras de condolencias desde los ámbitos de la política, el empresariado, la vida social y cultural y se une la de quienes tuvieron la suerte de tratarlo de cerca, que recordarán siempre esa mezcla de humor un tanto socarrón, sus ganas continuas de aprender y su perfil humanista. Era noble de cuna, como subrayaron ayer muchos, pero era sobre todo noble como persona.

Amante de las artes y de la cultura en general, emprendedor, implicado siempre en el desarrollo y el bienestar de su tierra, persona devota y de firmes valores, deja una honda huella en la que no puede faltar el recordatorio al papel clave que jugó la familia condal y en especial el propio Alejandro en el impulso del negocio turístico canario a través del concurso de ideas Maspalomas Costa Canaria, fechado en 1961. A partir de ahí empezó en el sur de la isla, en terrenos de la familia condal, una actividad que se ha convertido en motor del turismo canario.

Se trata de una historia que merece ser recordada. Porque el instinto de la familia llevó a explorar la posibilidad de que unos terrenos que en la mayoría de los casos eran baldíos encontrasen rentabilidad como lugar de alojamiento para un turismo que tenía en la capital su único anclaje.

A partir de aquel acierto hubo que reinventar el sur, pues los primeros complejos de apartamentos y hoteles dieron pie a la mejora de las conexiones por carretera, la potabilización y distribución de agua de abasto de manera regular, el tendido eléctrico y también la existencia de zonas residenciales para la mano de obra que empezaba a dedicarse al que sería el nuevo monocultivo económico canario.

Para los que quieran conocer algo más de esa historia y de la relevancia de la familia condal, nada mejor que una visita al museo ubicado en la Finca Condal, en Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), un espacio que reabrió tras una gran reforma en 2016.

En una entrevista publicada en este periódico con motivo de la reapertura de la Finca Condal al público, Alejandro del Castillo contestaba así:

—Con todo lo que ha hecho en la vida, ¿qué proyectos le quedan por realizar?

—No, ya no me queda nada que hacer. Estoy preparado para la muerte. Fíjese qué curioso: me dicen que mañana muero y no me importa.

—Pero esas cosas no se piensan.

—Pues lo pienso.

—Me pone entonces la siguiente pregunta muy fácil: ¿cómo le gustaría que le recordasen?

—Como buena persona. Me gustaría que dijesen: ‘Qué buena persona fue Alejandro’. Nada más.

Alejandro del Castillo sufrió en enero de 2018 el revés de la pérdida de su esposa, María del Carmen Benítez de Lugo y Massieu. Poco después tuvo achaques de salud pero los fue superando poco a poco. En las últimas semanas seguía con preocupación y abatimiento las noticias en torno al impacto de la pandemia por el coronavirus Covid-19 y los estragos que, además de la pérdida de vidas humanas, estaba provocando en el tejido soecioconómico del archipiélago.

Tras su fallecimiento, el décimo conde de la Vega Grande será Alejandro del Castillo, hijo mayor del fallecido.

CANARIAS7 deja constancia expresa de su más sentido pésame y traslada las condolencias a sus familiares y seres queridos. Lo hace esta casa desde el respeto y la admiración que siempre le profesó a Alejandro del Castillo, así como del reconocimiento por su participación en los inicios de la empresa editora, Informaciones Canarias Sociedad Anónima, una casa en la que seguía participando y en la que siempre se le recordará.

Descanse en paz.