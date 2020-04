El sureste habilita una ruta específica para recogida de residuos sanitarios

Cualquier precaución es poca para hacerle frente al Covid-19. Y si, encima, se favorece al medio ambiente, mejor que mejor. Esas dos máximas inspiraron a la Mancomunidad del Sureste, un referente en Canarias en la gestión de sus residuos, para habilitar una línea específica y diferenciada de recogida para los restos que en su comarca generan centros sanitarios o sociosanitarios, los más potencialmente expuestos al contacto con personas contagiadas. Salvo los domingos, es diaria y la realiza un camión con personal provisto de una protección especial y reforzada, con mascarillas homologadas.

Rafael Sánchez, gerente de este organismo, informa de que la ruta discurre por 14 puntos de los tres municipios que conforman la mancomunidad, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, e incluye las casas de aquellos vecinos que hayan dado positivo en los test del Covid-19 y que no tengan un centro de salud o una residencia de mayores cerca para depositar sus residuos en sus contenedores. Estos ciudadanos han de meter sus bolsas dentro de otras dos. Y cuando los operarios las recogen, se ayudan de unos guantes que desechan una vez suelten el residuo en el camión.

Con tres bolsas

Según Sánchez, el sureste habilitó esta ruta desde el 19 de marzo, antes de que el Gobierno central obligara a dar un tratamiento específico a estos residuos. También es verdad que las circunstancias obligaron a esta mancomunidad a ponerse las pilas antes que al resto. Cuando se detectaron los positivos de las cuatro italianas de vacaciones en Arinaga (Agüimes) tuvieron que fijarse en Madrid para adoptar un protocolo de seguridad de cara a gestionar los residuos de la vivienda donde residían. Ese protocolo luego se implantó a nivel nacional, pero el sureste llevaba ya muchos días aplicándolo.

Según este sistema, los ciudadanos que están enfermos y en situación de aislamiento domiciliario en estos municipios han de tener una bolsa específica para sus propios residuos, diferenciada del resto de los de la casa. Una vez llena, han de cerrarla y meterla dentro de otra, que a su vez ha de introducirse dentro de una tercera. Acto seguido, llaman al servicio y el camión se pasa por la casa. Deberán dejarla en un lugar convenido a la hora indicada. Los operarios llegan y se la llevan.

5.760 kilos en marzo

En marzo se han retirado de esos 14 puntos un total de 5.760 kilogramos, lo que significa 443 kilos al día, que se trasladan directamente al vaso de vertido de Juan Grande y se tapan. Esta ruta pasa por siete centros de salud, cinco residencias de mayores y dos viviendas. Una vez acaba la jornada de recogida, este y todos los camiones son sometidos a diario a un tratamiento de desinfección. También la nave del servicio. Y los operarios disponen además en cabina de detergente, servilletas, una caja de guantes de látex y un pulverizador para que antes de abandonar el vehículo desinfecten su interior.

Los desechos son vertidos de forma directa al depósito, sin tratamiento previo

Esta medida no solo contribuye a romper la cadena de contagios en la forma en la que se tratan los residuos, sino que, además, evita que toda la basura que generen estos municipios (la de los contenedores normales o bolsas grises, no la de recogida selectiva) vaya a parar directamente a la celda de vertidos del Ecoparque Sur, el de Juan Grande, como establece la nueva normativa nacional. A través de la orden SND/271/2020, que entró en vigor a partir del 22 de marzo, el Ministerio de Sanidad solo permite que los residuos de la fracción resto (los de los contenedores normales) puedan ser tratados antes de su depósito en el vertedero siempre que se haga de forma automática. Sin embargo, en ese tratamiento previo en Juan Grande, con el que se abren las bolsas y se aparta aquello que pueda reciclarse, interviene el trabajador. Por eso, tras la nueva orden de Sanidad, preguntan a la entrada al chófer del camión si en su ruta recogió basura de un centro sanitario. Si es así, todo lo que lleva, lo sanitario y lo que no, va directo a la celda de vertidos. En cambio, el único camión del sureste que vierte directo en la celda es el de la ruta sanitaria.