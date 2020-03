El silencio domina en las calles de Teror

A los pocos vecinos que se ve por la calle lo que más les llama la atención es precisamente eso. Que solo haya vecinos. Que los turistas, devotos de la Virgen del Pino o no, hayan desaparecido. Y es que las calles de Teror, un municipio sin playa pero turístico donde los haya en esta isla, están desiertas de foráneos, tan habituales hasta hace dos semanas. Y el silencio, también llama poderosamente la atención el vacío que deja el silencio. Ya no hay risas, ni voces, ni terrazas, ni puestos de velas y exvotos, ni bocadillos de chorizo acompañados de un Clipper, ni donuts que ya no se hacen en Teror pero que allí saben mejor, ni tiendas de quesos o instrumentos musicales, ni tertulias, ni visitas al camarín de la Virgen, ni puestos de domingo en el mercadillo, ni tardes en la alameda, ni bancos con viejitos al sol, ni niños correteando, ni lotería Caminito de Teror...

Solo queda esperar, dicen Natalia y Gonzalo, pero que bien podrían ser Juan o Pepe, o Pino o Luisa, a que este tiempo pase. A que el coronavirus no lo domine todo, a que el estado de alarma sea cosa del pasado y que las gentes de aquí y de allá vuelvan a hacer suyas las calles del pueblo, la iglesia, los bares... que la vida salga del confinamiento domiciliario y regrese a los espacios públicos.

Ya nada será igual, dicen. En dos meses nos olvidaremos de todo, vaticinan otros. Pero mientras el futuro llega, el presente pasa. En Teror ayer los vecinos que salían a la calle, aparte de los que lo pueden hacer por motivos laborales, lo hacían para comprar el pan y la prensa. O por lo menos esa es la experiencia que puede narrar Natalia Rodríguez, que regenta el bazar Luis en la calle de San Juan Bosco, frente al Ayuntamiento. A todos los que se asoman a su tienda, que no pueden entrar porque ha colocado como barrera la nevera de helados, los recibe con una sonrisa que se adivina pero no se puede ver. Despacha con guantes y mascarilla, con miedo a una sobreexposición al Covid-19. «Tengo a mi marido y a mi niño y miedo. Ahora solo abro por las mañanas y cuando vuelvo a casa me desinfecto como una apestosa. Esto es una psicosis».

Pero Natalia lo cuenta todo con alegría, a pesar de que la caja que hace no es ni la sombra de lo que era hace dos semanas y que los gastos son los mismos. «He apagado una de las neveras de refresco porque es mucho lo que consume, mucho gasto». A eso ha llevado esta crisis sanitaria, social y económica a pequeños comerciantes como ella.

Y mientras, otros vecinos de Teror se habían mostrado muy preocupados por la colonia de gatos callejeros que suelen alimentar. Es por ello que el Ayuntamiento, a través del área de Bienestar Animal, ha activado una autorización especial para acreditar el desplazamiento de miembros de las asociaciones SOS Vida Animal y Adefa, ubicadas en Teror, para alimentar y cuidar de las colonias felinas registradas dentro del municipio durante el periodo de estado de alerta decretado.

De esta manera la alimentación a las colonias felinas en el municipio sólo se puede realizar a través del voluntariado de las ONG acreditadas. Las personas acreditadas deben ir solas, priorizar horarios de menos afluencia e intentar espaciarlo el máximo de días posibles.

Mientras, la Concejalía de Turismo, desde la Oficina de Información Turística, ha puesto en marcha a través de su perfil en facebook Visit Teror una iniciativa de promoción de las personas y empresas del municipio relacionadas con el sector turístico con la finalidad de darse a conocer desde sus casas, acercando sus historias personales y profesionales en estos días de confinamiento. El proyecto Conoces a... se inició con el artesano Domingo Alemán y muestra en videos cortos, autograbaciones, a personas del municpio que de alguna manera interactúan con los visitantes.