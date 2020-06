El reto de resucitar y volver a ser envidiada

Llegar a la playa de Mogán a media mañana y poder aparcar en primera línea pone de manifiesto que algo no va bien. La realidad duele en una apuesta segura siempre para visitar antes de la crisis sanitaria por la covid-19 por su sol eterno, por su paz, por su alegría, por su imagen familiar, por su oferta de ocio náutico y por la vida de un paseo para degustar en una mesa y disfrutar a paso lento a partes iguales. Una estampa idílica diaria que propiciaba la envidia de otros enclaves de la isla por desprender tanta magia, despertando los halagos de residentes y turistas. Cualquier tiempo pasado fue mejor, pero ahora impacta el contraste del bullicio pretérito con el silencio actual, donde la mayoría de los negocios no considerados esenciales permanecen con el candado puesto y sin visos de ver la luz a corto plazo. En pleno de mes de junio, subrayado en todos los calendarios de los locales de la zona, con una estampa desoladora y que multiplica el reto de resucitar. «Esto no es ni la sombra de lo que era hace meses, todo está muerto y no creo que se levante ya este año», asegura un vecino de la zona que prosigue su caminar contrariado justificando la imagen por la enorme dependencia del turismo, al que espera con ansia de vuelta en las próximas fechas.

La entrada en la fase 2 propició la reapertura de las playas y, en muchos casos, de las actividades de ocio acuático. Los paneles de información con el código de conducta que deben cumplir reciben a los usuarios y las usuarias en el pueblo marinero. «Es una playa familiar y venimos desde que mis hijos eran pequeños. Sigo viniendo desde que se volvió a permitir su uso para el baño, pero es cierto que no se ve tanta gente», afirma Rosa María Armas, mientras señala a un paseo vacío y a una zona de hamacas desértica para dar detalles que recuerda «impensables» en la playa de Mogán. La gran mayoría de los locales en el paseo y en el muelle están cerrados, pero el ruido por aprovechar para llevar a cabo obras o la entrada y salida de responsables o personal rompen un silencio obligado. «Soy de aquí y nunca he visto esto así», se escucha en una conversación entre trabajadores de dos restaurantes con larga vida. Coinciden en que no «compensa» abrir sin turistas, aunque aseguran que la zona florece con residentes los fines de semana. Sin embargo, no creen que sea suficiente para dar el paso aún.

El sonido de una moto de agua provoca un giro inesperado. La insólita circunstancia que rodea a la playa de Mogán genera que el movimiento constante un día cualquiera en las actividades náuticas pase a un segundo plano y desvíe los focos. Los materiales se amontonan a la espera de clientes para acariciar el agua moganera. El responsable de la empresa de servicios de ocio náutico AquaSports, Miguel Vázquez, confiesa que «el fin de semana sí hay gente, no siendo la afluencia en condiciones normales, pero en la semana está vacía. Ya no solo de usuarios de actividades, como patinetes y motos que salen una o dos a la semana, sino que a nivel de hamacas y de playa ahora mismo había tres personas nada más. Vamos poco a poco». Vázquez, quien reincorporará a diez trabajadores del ERTE, manifiesta que «en temporada alta en verano podemos estar entre 80 y 100 personas, las perspectivas son peliagudas porque son 80 familias que si ahora no trabajan, luego no van a estar en invierno, por tanto hay gente que no va a tener la expectativa de trabajar en un año». Sobre la realidad de la zona, explica que «en muchos casos no te compensa abrir, con las limitaciones que hay de aforo y tener los costes fijos altos, aquí los alquileres son caros, no compensa. Supongo que están esperando a que se empiece a mover la gente para poder comenzar a abrir los negocios. Es una pena porque está todo cerrado».

«La idea es acabar el verano lo menos perjudicados posible» El responsable de la empresa de servicios de ocio náutico AquaSports, Miguel Vázquez, tiene presente que «estamos intentando reinventarnos con el residente esperando que abran los aeropuertos y podamos traer a la gente de fuera». Considera que, en una situación excepcional como la actual, toca «buscar al residente a través de grupos, estamos tocando colectivos como colegios profesionales, que a través de ofertas podamos empezar a mover las actividades hasta que venga el grupo. La idea es acabar el verano lo menos perjudicados posible, es decir, nosotros hacemos el 60 o el 70% de la facturación anual en verano. Si conseguimos salvarlo, malo será que no aguantemos hasta el próximo». Miguel Vázquez afirma que adelantar la apertura al exterior a finales de este mes «no deja de ser un incentivo para que la gente venga a las playas y contrate nuestros servicios, pero el gordo será en julio que parece que pueden abrir los aeropuertos tanto con la península como internacionalPuesta a punto. La dinámica de AquaSports se repite diariamente. Ricardo se encarga de desinfectar las motos de agua, hinchables y demás materiales en el amplio abanico de actividades que ofrecen para la diversión de los usuarios en el enclave del sur de la isla. Muy pocos son los que se animan entre semana a realizar un safari u otra elección, pero crece a cuenta gotas los fines de semana. Sin embargo, la ilusión no decae».

Cuenta atrás. Muchos locales en el paseo de la playa de Mogán no están abiertos al público, pero el movimiento detrás de sus puertas es continuo. Es el caso del restaurante Fragata II, donde su jefe de cocina Francis Déniz espera con impaciencia la apertura programada para el 28 de este mes, si no se produce ningún contratiempo, mientras que el Fragata I, a pocos metros en la zona del puerto, alargará su reapertura para el mes de julio.