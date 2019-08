El pueblo celebra la Rama de Agaete

¡La Rama ha comenzado! Hoy es el día clave para todos los vecinos del municipio del norte que llevan preparando esta fiesta durante todo el año. Desde las 5.00, con el lanzamiento de la diana desde las Casas Consistoriales por la alcaldesa, María del Carmen Rosario, todos los asistentes caminan por las calles del casco histórico del pueblo al ritmo de las bandas musicales. El segundo recorrido será a partir de las 10.00 horas con, ahora sí, la rama en mano para llevarla al puerto, mojarla y presentársela a la Virgen de Las Nieves en la ermita que se encuentra junto a la costa.

Los vecinos con bares y tiendas se preparan para la visita de más de 20.000 personas. Lo que normalmente es tranquilidad, hoy se convierte en todo lo contrario. Es una época de bonanza económica para ellos. La llegada de tanta gente les obliga a abastecerse de los recursos suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores.

La dueña de un bar del centro del barrio espera que pasen bastantes turistas, «especialmente porque la fiesta cae un fin de semana». Para ello ya ha ido preparando su local durante la semana anterior, poniendo unas barras portátiles que se encontrarán en la puerta del recinto para ir vendiendo a la gente que pase por las calles. Comenta que si normalmente compra entre cuatro y cinco barriles de cerveza a la semana, esta vez ha tenido que conseguir «hasta 85 barriles porque se gastan muy rápido». La comida es otro tanto de lo mismo. Entre bocadillos y platos de comida que debe preparar, los kilos de pan y alimentos se ven multiplicados por más de 100 en sus cocinas durante este fin de semana.

Una vecina de toda la vida de la parte alta del pueblo asegura que la cantidad de gente que se ve en esos días es impensable, «casi no puedo salir de mi casa», asegura. Se ve sorprendida por la gente que «viene de todos lados, del sur, del norte, del centro, del resto de islas, incluso de la península y de países más lejanos». A medida que pasa el día, van llegando al entorno del puerto de Agaete, donde les espera la imagen de la Virgen de Las Nieves en su ermita. Allí la gente con tiendas también está preparada para las masas.

Hasta las 22.00 horas de la noche de hoy permanecerá abierta la tienda de Loli Medina, una experimentada vendedora en este tipo de fechas. Cuenta muy orgullosa cómo ha seguido el legado de 62 años que le dejó su madre en las fiestas de La Rama, haciendo los bocadillos de chorizo de Teror. Aunque lamenta que ya no se venden tanto «porque ahora la gente viene pidiendo más carne», ella no deja de hacerlos. «Las últimas fiestas los hice y no se vendieron, pero los regalé con buena voluntad», explica. «Este año haré 150 otra vez, pero en total haré cerca de 800 bocadillos de otras cosas», cuenta.

Todo el mundo espera que sea un éxito como cada año. El mayor logro será ver a la gente unida divirtiéndose bajo la rama y el sol. Aunque días atrás los vecinos rogaban que «ojalá que el tiempo acompañe y esté nublado para que no haga tanto calor y se tenga un mejor día de fiesta».