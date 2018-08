Las Palmas de Gran Canaria

Durante este mandato los 303 votos que la lista del PP al Ayuntamiento de Tejeda obtuvo en las últimas elecciones municipales únicamente han tenido representación en la constitución de la corporación resultante de las urnas, el 13 de junio de 2015. Siendo la única oposición a la mayoría absoluta de siete ediles lograda por la Agrupación de Electores de Tejeda (AET), desde que se convirtieron en cargos públicos ninguno de los dos concejales del PP que tomaron posesión, Diana Quintana y José Antonio Naranjo, volvió a participar en las sesiones plenarias o en las comisiones especiales de Hacienda que informan el presupuesto local, hasta que en junio de 2017, dos años más tarde, renunciaron al mismo tiempo a sus actas como munícipes alegando para ello motivos personales en los dos casos.

El procedimiento seguido desde entonces por el Ayuntamiento para proceder a la sustitución de los concejales del PP tropezó a partir de ese momento con la negativa del resto de integrantes de la lista de 2015 a asumir las actas de este partido, hasta el punto de que las sucesivas comunicaciones de la Junta Electoral Central a los siguientes de la candidatura agotaron la plancha en febrero pasado al renunciar el último de la candidatura municipal. La del PP incluía el mínimo de nueve personas, la cifra de ediles del Ayuntamiento, y no recogía suplentes.

Así, después de que el Consistorio comunicara a la Junta Electoral Central la renuncia por escrito de los dos concejales del PP que tomaron posesión, el citado órgano ha ido ofreciendo sus cargos públicos a los números 3 a 9 de la lista que abrían Quintana y Naranjo. Fueron tentados, por este orden, Juan José García, Julia Milagrosa Ramos, Cristo Jesús Sarmiento, Juan José Camacho, Guadalupe Hernández, María Elisa Medina y Expedita Medina. Y los siete rechazaron la oferta y fueron pasando por el registro del Ayuntamiento, entre el verano y febrero pasado, para entregar su renuncia a convertirse en concejales de Tejeda por el PP.

Agotada la lista electoral de candidatos a cubrir las dos actas de la oposición, la normativa prevé que las vacantes sean ocupadas por «ciudadanos mayores de edad no incursos en causa de inelegibilidad designados por los partidos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos». En la práctica, esto supone que desde hace seis meses el PP tiene la oportunidad de proponer a cualesquiera dos personas, militantes o no, residentes o no, para tener otra vez voz y voto en el Ayuntamiento. Antes de confirmarse el nombramiento el anuncio se publicaría para poder denunciar posibles irregularidades.