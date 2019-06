El policía más querido de Gáldar

De la noche a la mañana el policía de Gáldar José Suárez Pérez, Pepe para todos, se ha hecho famoso dentro y fuera del municipio. Todo por el vídeo viral colgado en redes sociales por una madre del colegio público Antonio Padrón. Juani, de origen chino, lo grabó a las puertas del centro para demostrarle a sus amigos y familiares en China la cordialidad y buen hacer del agente galdense. Cuando lo vieron, no daban crédito, de tal manera que el vídeo en cuestión se ha compartido miles de veces.

La hazaña del agente que lleva 31 años en el cuerpo de la Policía Local de Gáldar es simple, pero está cargada de humanidad y en Gáldar por ello es muy apreciado. Todas las mañanas el agente se coloca en el paso de peatones que da entrada al CEIP Antonio Padrón y saluda, uno a uno, a los niñas y niñas que allí estudian. Y lo hace siempre con una sonrisa y chocando la mano. Conoce los nombres de todos y cada uno de los alumnos, y la comunidad educativa, y sobre todo padres y madres, valoran su gesto que va mucho más allá del saludo.

Como él mismo cuenta sin ápice de egolatría, «la historia es muy simple». Todo comenzó hace unos diez años. «Yo antes estaba en los colegios, pero a partir de que estaba destinado con alcalde iba al colegio que podía», y el más cercano al casco y al Ayuntamiento es el Antonio Padrón, que tiene dos puertas de entrada. De forma totalmente voluntaria, y tras obtener los permisos correspondientes del alcalde y de la dirección del centro escolar, comenzó a ayudar. La manera, apostándose en la puerta trasera para controlar la entrada de los niños a eso de las ocho y cuarto de la mañana, quince minutos antes de que oficialmente abra el colegio. «Un día un niño de 3 años, Sergio, el primer día de clase, fue a entrar, y no entraba. Me acerqué a él y me puse a bromear con él, a jugar, le dije que me chocara la mano», todo para animarlo a que traspasase la puerta del colegio. Finalmente, «lo entré». «Al día siguiente me buscó en el paso de peatón y preparado para chocar la mano; y yo bromeaba con él, me vas a romper la mano», cuenta Pepe.

Pero claro, los demás niños lo vieron y todos reclamaban el mismo trato. Y así fue. Desde aquel entonces todos los días recibe a los escolares con una sonrisa y un choque de manos. Un gesto que «ya se ha hecho natural; los niños según llegan, se bajan del coche, me saludan, nos damos los buenos días, me chocan la mano». Para el agente Pepe, además de ser «algo cariñoso es bonito que entren contentos al colegio, con alegría». Además que tiene presente que es muy importante «que los niños vean en un guardia a un amigo que esta ahí para lo que sea».

Pero en realidad Pepe no se queda en eso. «Me han venido llorando que los deberes se le han quedado en casa y he ido personalmente a la casa a buscarlos». Como un ocasión, «que fui a Caleta y se los traje y se los di al portero, que también se llama Pepe. La cara del niño era de gran alegría cuando vio que le traje sus deberes» como le había prometido. Y es que «si se le dice una cosa a un niño, se hace». En todo caso, lo de Pepe es único, aunque él no lo vea así. Abre y cierra la puerta trasera del colegio, espera al que llega tarde y al que está en alguna casa cercana aún desayunando. Y todos se lo agradecen.