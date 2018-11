El parque de Arucas se cura del fuego

El Parque Municipal de Arucas, más conocido como Parque de las Flores, intenta aún recuperarse de la huella que dejó el voraz incendio que sufrió el pasado 13 de octubre. Desde esa fecha está cerrado al público, mientras el área de Parques y Jardines que dirige el concejal Frank Vega intenta por todos los medios devolver el esplendor al lugar. Está previsto que las puertas del recinto vuelvan a abrirse el próximo miércoles 28.

En realidad, el incendio, en principio provocado por un menor de edad y cuya causa lleva la Fiscalía de Menores, se originó en un palmeral anexo al Parque de las Flores. Se trata de un terreno propiedad de varias personas a las que ahora el Ayuntamiento de Arucas busca para reclamarles su mantenimiento y, si fuera oportuno, también responsabilidades. Por ahora, según informa el concejal de Parques y Jardines, Frank Vega, no ha habido suerte. «Solo se ha localizado a una heredera». El incendio, desde ese palmeral, se extendió rápidamente al Parque Municipal de Arucas y se tardó tres días en apagar el fuego en una palmera de incalculable valor económico y sentimental, pues tenía en torno a los 300 años. Al final no quedó más remedio que talarla. Mejor suerte tuvo otra palmera centenaria que alberga el recinto, pues a pesar de que ardió, no se vio afectado el cogollo.

Pero es que además el fuego, el humo y las altas temperaturas dejaron huella en especies que eran enseña del parque. Como en el bambú, que requiere temperaturas de dos grados, o en el drago centenario, que quedó seriamente chamuscado, o el vivero municipal, o una variedad sinfín de pequeñas plantas y flores ornamentales que se secaron.

68.000 euros. El primer cálculo económico hecho por la Concejalía, a petición de la Fiscalía, sitúa en 68.000 euros el valor de los daños causados. «Son importantes», dice Vega, que no descarta que la cifra ascienda considerablemente, y ello sin contar el trabajo del cuerpo de bomberos para extinguir el incendio o de los operarios municipales para devolver al parque su belleza.

«Se volverá a abrir con todos los arreglos, el fuego directamente no afectó a la parte interior del par

que, salvando dos palmeras, el bambú y la arbolada que lindaba con el solar», que sí se vieron seriamente afectados, o del vivero, muy dañado y cuya actividad ha tenido que anularse. «Hemos estado trabajando porque el calor sí afectó a los elementos vegetales», que ahora se sustituirán. En algunos casos, se aprovechará para decorar con flores de pascua, coincidiendo con las fechas navideñas. El municipio plantará 1.900 pascuas en las diferentes zonas verdes.

Además, según Frank Vega, casi el 100% del personal del área se ha dedicado desde el pasado 13 de octubre a recuperar el parque, se han hecho labores de poda y se ha acotado el perímetro exterior, evitando la proximidad de la vegetación de las viviendas cercanas.