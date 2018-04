El movimiento de arena en las dunas se retrasa a septiembre

El torniquete que el Cabildo le va a hacer a uno de los iconos paisajísticos de la isla para evitar que se desangre no empezará hasta el segundo de los dos periodos anuales, entre septiembre y octubre, en que se harán los trabajos para recuperar, secar y devolver a las Dunas de Maspalomas la arena que pierde cada dos años, o uno solo si se acumulan temporales fuertes.

Así lo reconoce el director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, Miguel Ángel Peña, quien, no obstante, descarta que la ejecución del proyecto vaya a retrasarse y confía en que el movimiento de esos 60.000 metros cúbicos de arena pueda completarse entre los tres primeros plazos de trabajo, de 28 días de duración en cada caso, de forma que la experiencia piloto se termine en octubre de 2019 y no en junio de 2020 aunque no comience este mayo.

Para ganar tiempo, resalta, se adelantarán otras medidas incluidas en el proyecto, como las acciones de control de especies invasoras, el rebalizamiento de los senderos de las dunas, la repoblación de la zona con balancones y la designación del comité científico.

Con la encomienda de gestión a Gesplan, firmada con un presupuesto de 1.155.000 euros el 20 de marzo y en vigor desde el 1 de abril, es la empresa pública del Gobierno canario la encargada de licitar y contratar el personal y los vehículos necesarios para acometer el movimiento de arena sin modificar el perfil de la playa y de la punta, siempre en temporada turística baja y en horario nocturno para no afectar a los bañistas.

Esta experiencia piloto, agrega el coordinador de los trabajos por parte del Cabildo, «es una prueba a pequeña escala para reducir al mínimo posible la pérdida de arena de un sistema dunar que lleva 50 años desangrándose. Si es o no una solución definitiva para la enfermedad que sufre se sabrá al final» de esta cirugía estética paisajística.