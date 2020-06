El mercado hace migas con la red

Esmeralda Santana no para. Es quesera. Gestiona Cortijo Daniela, en San José del Álamo. Por las mañanas hace quesos, y después del mediodía sale a hacer los repartos. Antes de que la covid-19 cambiara el mundo conocido, solo le vendía a locales de restauración. Ahora, en la era posvirus, también trabaja con clientes particulares. Este nuevo nicho de negocio fue su salvavidas en mitad del confinamiento y el que le abrió la puerta para llegar a él fue el Mercado Digital que para el sector primario activó el Cabildo a través de Gran Canaria Me Gusta.

«Me ha venido muy bien», resume Esmeralda. «Cuando cerraron todo, bares y restaurantes, me quedé sin clientes». Literalmente se vio sin ingresos. Ella siguió produciendo. La ventaja es que el queso se almacena y puede esperar. Eso le ayudó. Por eso, en cuanto se activó, a primeros de abril, esta especie de amazon canario de campo y mar, Esmeralda no dudó en sumarse. «Primero, me daba a conocer, porque antes no trabajaba con particulares, y segundo, me abría la puerta a seguir vendiendo». Y tanto que ha vendido. Hace repaso y calcula. «He hecho más de 100 salidas». Ha vuelto a servirle a los restaurantes, pero mantiene esta vía abierta. «He ganado clientes y, además, esto es el futuro, todo esto me ha permitido avanzar».

La quesería Cortijo Daniela figura entre los 245 productores que se sumaron a la ventana online que supuso el Mercado Digital durante las semanas más duras del confinamiento, en las que, a pesar de que se podía salir a proveerse de comida, la consigna general era quédese en casa. La gente, en general, fue disciplinada y negocios tan de toda la vida y con una clientela tan consolidada como el de la Pescadería Mari Artiles, en el Mercado de Altavista, lo notaron bastante. «Es que no había ni gente en la calle, y nosotros tampoco podíamos cerrar el puesto, porque estábamos entre los servicios esenciales y porque no queríamos fallarle a nuestros clientes, teníamos que seguir abiertos», apunta Marco Pérez, uno de los que sacan adelante a diario esta empresa familiar, con 17 años de trayectoria.

¿Qué hicieron entonces? «Nos reinventamos», dice. Se echaron a la piscina de las redes sociales, además de vincularse al mercado digital del Cabildo, y estrenaron el reparto a domicilio. Les fue tan bien que tuvieron que contratar a un repartidor.

«Hubo mucha más demanda de la que pensábamos». Primero solo distribuían por la capital, pero pronto se animaron y llegaron a Telde y Arucas. Por eso celebra esta iniciativa de Gran Canaria Me Gusta. «No sé cuánto se debe al mercado digital y cuánto a nuestras redes, pero está claro que hemos llegado a gente que no nos conocía».

Ahora, admite, la demanda ha bajado, pero hay. Y está convencido de que la compra online ha llegado para quedarse al mercado de los productos kilómetro cero. Así lo ve también Michael Rodríguez, empleado en el puesto de verduras Guillermo y Mari, en Santa Brígida. Salvo algún reparto ocasional a clientes muy concretos y de toda la vida, no trabajaban el servicio a domicilio, pero el confinamiento por la covid les abrió los ojos. A ellos sí les cerraron el puesto porque forma parte del mercadillo municipal y estuvieron unos días para reciclarse, sin ingresar nada. Pronto agarraron el toro por los cuernos. Si el cliente no podía venir, ellos irían al cliente. Usaron el garaje de la casa familiar como centro de operaciones y tres días a la semana, jueves, viernes y sábado, dos personas salían a repartir. Y el Mercado Digital les hizo de escaparate. «Gente de Las Palmas que ni nos conocía ya se ha quedado como clientela». También han repartido por Telde, Arucas, San Mateo y Santa Brígida. Hace un mes que abrió el mercadillo físico y ahora algunos de esos nuevos clientes son los que se acercan a comprarles. La ventana digital solo les ha traído ventajas.

Tendrá pasarela de pago

Una encuesta realizada por el Cabildo reveló que el 90% de los productores que se adscribieron a este escaparate virtual ven la venta online clave en el futuro de su negocio. Juan Manuel Gabella, director general de Industria y Comercio del Cabildo, enfatiza que, aunque se puso en marcha en un contexto de urgente necesidad, el Mercado Digital se enmarca en el objetivo de Gran Canaria Me Gusta de fortalecer la comercialización del producto local. «Y ha tenido muy buena acogida». Según esa encuesta, el 56,8% aumentó sus pedidos entre un 10 y un 30%, el 9,1%, entre un 30 y un 50%, y otro 9%, entre un 50 y un 70%. Y el precio medio de los pedidos en un 29,5% fue de entre 30 y 40 euros, un 31,8%, entre 10 y 20, y un 22,7%, de menos de 10 euros. Así las cosas, el Cabildo lo tiene claro. «Lo vamos a continuar». Habrá segunda fase. Se hará a través de la Cámara de Comercio, a la que la institución destina este año para varios proyectos 350.000 euros. De hecho, el órgano cameral ya la ha sacado a licitación por 40.000 euros y la idea es activarla a finales de julio. «Será una fusión entre la actual y una Market Place, porque incluirá una pasarela de pago que permitirá el abono online pero que convivirá con la fórmula del pago en el momento de la entrega. Eso sí, cada productor deberá asumir sus repartos a domicilio. Ya para 2021 el Cabildo quiere asistir a este mercado con un sistema logístico común de reparto. En el confinamiento se hizo una prueba piloto con Cosecha directa y les fue bien.