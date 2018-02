El mal tiempo aleja al bullicio y a la nieve

A media mañana la temperatura en Los Pechos era de tres grados y eso no era lo peor, «sino el frío tan grande que hace que parece que va a acabar con una», exclamaba Sara Santana mientras cruzaba la carretera pertrechada de un abrigo enorme «que apenas me calienta porque es que el frío es enorme. Yo vine a acompañar a un amigo y la verdad es que mejor nos hubiésemos quedado en Las Palmas porque no ha merecido la pena venir. Entre la lluvia, el viento y la neblina, ni se ve nada y a una solo le quedan ganas de quedarse encerrada en el coche», decía tiritando mientras se dirigía al puesto del Cruce de Los Llanos en busca de un chocolate caliente.

Allí, sus responsables Diego Sarmiento y David García demostraban que estaban acostumbrados al frío al realizar sus quehaceres al aire libre sin guantes «porque es que uno ya tiene muchos kilómetros en estas cumbres y el frío ataca de otra manera, aunque es cierto que este año ha pelado bastante» decía Diego, mientras que otro cliente le recordaba que «hace muchos años que no recuerdo que lloviese de esta manera, está siendo muy bueno porque la tierra lo necesita y ojalá que siga empapando la tierra y se vaya un poco más al sur para que llene las presas», suplicaba.

Se veía poco movimiento en ese cruce comparándolo con días atrás y teniendo en cuenta que era sábado, aunque un poco más arriba, a la altura del Pozo de Las Nieves, se producían las primeras retenciones de tráfico, sobre todo en la vía que sube hasta el Pico de Las Nieves, que era donde aún quedaba un poco de hielo como prueba de que allí había caído un buen manto de nieve.

Los más pequeños desafiaban las gélidas temperaturas intentando coger un poco de escarcha para hacer muñecos en los capós de los coches. Todo ello ante la mirada de sus padres que, como en el caso de David y Verónica, no estaban muy por la labor de seguir pasando «un frío que te mueres, aunque los niños se emperretaron y no nos quedó más remedio que venir para la cumbre y así podían disfrutar de lo poco de blanco que queda», señalaba resignado el padre de la familia.

En la Cruz y el Parador de Tejeda la temperatura subía a los cinco grados, pero la imagen era la misma que en lo más alto: un viento huracanado y lluvia que ponía a prueba a los pocos atrevidos que paseaban por este emblemático lugar.

Los más fastidiados por la climatología, los responsables de los puestos y restaurantes de la zona que se quejaban porque «entre que cortaron la carretera, la nieve y ahora el mal tiempo, apenas hemos podido vender y aprovechar esta semana», reconocía uno de los responsables de los puestos que están en la carretera del Parador.

En la misma línea se posicionaban muchos comerciantes de pueblo de Tejeda. Allí, con mejor temperatura y sin tanta neblina, un camarera decía que «el mal tiempo nos ha perjudicado, no solo en nuestros negocios, sino a la hora de venir a trabajar que, con la carretera cortada ha sido una odisea. Lo mejor, que el agua hacía falta y es una bendición».