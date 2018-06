El juez da vía libre al traslado de árboles en Tejeda

Razonamientos jurídicos

El auto judicial firmado el desestima los fundamentos de las asociaciones recurrentes, según las cuales existía peligro de mora procesal puesto que de no paralizarse la obra, la intención de salvaguardar la integridad de los árboles afectados perdería efectividad.

El juez que instruye el caso atiende al razonamiento del Consistorio, que niega que se trate de una «tala masiva» de árboles, ya que afecta a unos pocos ejemplares que «carecen de cualquier tipo de protección» y que pretenden trasladar a otra zona municipal en total, 10 ejemplares. Entiende, también, que no existe peligro por mora procesal, ya que la retirada de los árboles supone un 1% del proyecto, y que de no llevarse a cabo no se podrían continuar con las obras. Mantenerlos en su ubicación actual, recoge el auto, supondría «la necesidad de redactar un nuevo proyecto e indemnizar a la contrata, además de perder la subvención concedida» (una cantidad que asciende a 1.300.431 euros).

Teniendo en cuenta lo expuesto, el juez atiende los argumentos municipales y procede a «alzar la suspensión» dictada el 6 de junio, sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente y concediendo quince días de plazo para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.