El incendio de Inagua desde la perspectiva de un Presa

El pasado sábado cuando se inició el incendio, Rodríguez se encontraba en casa, cuando un compañero le llamó para explicarle la situación y no dudó en ir a ayudarles. Tal y como comenta, la acción en Tasarte la primera noche fue en el casco. Lo vivido allí fue en circunstancias caóticas, dado que no había un frente definido, tenían puntos por todos lados y no podían realizar una estrategia concreta.