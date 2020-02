El Gobierno quiere autorizar la central Chira-Soria en seis meses

G. Florido / las palmas de gran canaria

El Gobierno canario se ha marcado el objetivo de conceder en seis meses la autorización ambiental al proyecto para la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que promueve Red Eléctrica Española (REE) y que supondrá una inversión de más de 400 millones de euros. Esa es la previsión que anunció ayer el propio consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, en el receso de un encuentro de varias horas de duración con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y con la participación de equipos técnicos de ambas instituciones. Al hilo de su anuncio, Morales apuntó que si ese informe de impacto ambiental sale en verano, acto seguido REE podrá contratar las obras, que tienen un plazo de ejecución de 5 años.

El consejero, que coincidió con Morales en la necesidad de aprovechar la oportunidad histórica de que ambas instituciones compartan la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, explicó que este nuevo Gobierno regional entiende que, aunque tiene «más de 200 proyectos pendientes de autorización ambiental en las gavetas», este de Chira-Soria merece otro tratamiento. «Tener este sistema de almacenamiento hidráulico no solo es prioritario para el Cabildo de Gran Canaria, sino también para Canarias. Nuestra región no va a poder avanzar en la penetración de renovables si no avanzamos en la gestión de nuestros propios almacenamientos».

Aunque admitió que aún faltan por rematar algunos detalles del proyecto definitivo, para los que están trabajando de forma conjunta el Gobierno canario, el Cabildo y REE («otra novedad, porque antes íbamos por separado»), la idea, subrayó, es que queden resueltos esta semana y que el Ejecutivo asume la responsabilidad de que la pelota ya está en su tejado y que va a agilizar los trámites. De hecho, dijo que los técnicos regionales han hecho ya visitas sobre el terreno.

Valbuena pidió disculpas a otros inversores que están a la cola, pero insistió en que ha dado prioridad a la central. Al respecto, Morales recordó que el Cabildo ha pedido que se plantee la posibilidad de empezar antes la desaladora de Arguineguín, que es la que llevará las aguas hasta la presa. En la reunión de ayer también se habló de la futura Ley de Cambio Climático, la Ley del Suelo o la de Economía Circular.