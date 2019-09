El fuego se extingue, sus heridas tardan

Cristina Quintana y Pepe Suárez tenían pensado subir ayer a La Solana. Viven en la capital, pero todos los fines de semana regresan a su pueblito natal de Tejeda, un caserío bajo el Roque Bentayga. Esta vez no iban a disfrutar. Les tocaba limpieza de choque en lo poco que les dejó el fuego de su casita de campo, un viejo alpendre que ellos han reutilizado como vivienda desde hace 20 años. Les queda ahogar las lágrimas en sudor y sobrellevar los recuerdos mientras desalojan de electrodomésticos quemados las habitaciones, algunas ya sin techo, de la vivienda. «La tenían toda vestidita, poco a poco fueron comprando las cosas, y ahora se quedaron sin nada», se lamenta Adita, como conocen aquí a Inmaculada Ruiz, la madre de Pepe. El Cabildo ya declaró extinguido el último incendio, de los tres del verano, el de Valleseco. Sus humos, al fin, han cesado. Su rastro de heridas, en cambio, tardará. Unas quedarán sobre el terreno, con 10.000 hectáreas calcinadas; otras reposarán para siempre en la memoria de los afectados, más de 600.

«El que peor lo está llevando es mi marido, está fatal». Cristina le entiende. «Subía todas las semanas a atender a los animales y los terrenos, y echa mucho de menos a Copo; cuando no estábamos las niñas o yo, el perrito le acompañaba por donde quiera que iba». No sobrevivió al gran incendio forestal de este mes de agosto. Los habitantes de La Solana fueron desalojados a toda prisa la noche del domingo 18 y los efectivos no dieron con él. Estaba en su caseta, posiblemente asustado. Allí se quedó. «Se asfixió, metidito en su casa», apunta Adita. Al menos escaparon las dos burritas de la familia, Tina (por Cristina) y Leisa (su hija, nombre compuesto por el de las niñas, Leticia e Isabel). Las soltaron y el instinto hizo que se alejaran del humo y las llamas. «El rastro de ellas está por todas esas laderas», añade Ciano (Antonio Feliciano), hermano de Cristina. «Llegaron hasta el cementerio». Cuando pasó todo volvieron solas a casa.

A Cristina, Pepe y sus hijas el fuego les pilló lejos de la isla. Estaban pasando unos días en La Palma. «Mi hijo nunca ha tenido vacaciones, pero fue llegar allá y les llamaron para decirle que el incendio había llegado a La Solana. Las suspendieron y se volvieron». Adita tiene 86 años y nunca había visto algo así. Ella sí vive fija en este caserío, desde que se casó. «Cuando iba subiendo por esa ladera y vi todo eso ardiendo...». No sigue el relato. Su silencio y su mirada describen su angustia. Ya les habían desalojado antes, por eso tenían las cosas preparadas. Además, el día anterior, el sábado, se habían presentado en mitad de la verbena (el pueblo estaba en fiestas por La Milagrosa) y «mandaron salir a todos los forasteros». Les dejaron «maguados», bromea Ciano. Pero Adita no pensaba que el incendio llegara hasta sus casas. Y llegó.

Por poco no arrasó con este bonito y aislado pago. También se libró de milagro el de El Chorrillo, justo enfrente, pasado el cauce del barranco. Vistos desde arriba, desde los riscos, es fácil darse cuenta de lo cerca que estuvo de ellos el fuego. Tanto, que la estampa resultante son dos caseríos blancos cercados de negro. En todo caso, sí afectó a varias casas. A la de Cristina y Pepe hay que sumarle al menos otra que está al otro lado del barranco. El techo se le vino abajo. Tampoco se salvó la estructura que dividía las dos plantas. Por no quedar no quedó ni el dintel de una de sus puertas. Era de madera, como es tradicional en este tipo de arquitectura, y solo dejó el hueco. No se libraron igualmente varias palmeras, aunque Ciano cree que la mayoría sobreviva. Ni un almendrero muy antiguo. «El fuego se le metió por dentro y lo tiró».

Pero el susto ya ha pasado y ahora La Solana, y todo Tejeda, se conjuran para recuperar la normalidad. La naturaleza también. Y para no variar, la que menos ha tardado en reivindicar otra vez sus dominios ha sido la caña. Ya ha colonizado de verde el cauce calcinado de uno de los barrancos que rodean al caserío.