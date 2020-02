El edificio fantasma de Maspalomas

Gabriel Suárez / Maspalomas

Las antiguas Oficinas Municipales de Maspalomas, que fueron desalojadas como medida preventiva ante la falta de garantías que ofrecía la estructura del inmueble el 13 de marzo de 2008, casi doce años después se mantienen en pie, con al parecer iguales grietas, pero convertidas en un verdadero edificio fantasma, en el cual el deterioro por la falta de uso y el abandono es visible desde el exterior. Cristales rotos, paredes desconchadas, falsos techos por el suelo, papeles esparcidos por los rincones, forjados apuntalados y otros muchos elementos se conjugan en su interior para darle un aspecto muy poco agradable.

Cuando se cerró, una mayoría pensaba que el edificio se estaba viniendo abajo. Los informes técnicos que se dieron a conocer en aquella fecha prácticamente corroboraban esa impresión. Un estudio que se encargó a la empresa Intemac por la alcaldesa en aquel entonces, María del Pino Torres Melián, cuestionaba las condiciones de seguridad de la estructura, y ponía de relieve las incertidumbres sobre la evolución a corto y medio plazo de dichas condiciones de seguridad. A la luz de estos datos tres técnicos municipales firman un escrito en el que ordenan el desalojo inmediato.

El estudio de Intemac consideraba que se hacía necesario adoptar medidas de precaución, como el apeo o desalojo del inmueble. Como el apeo completo del edificio no era posible, entonces se optó por lo más radical, su desalojo, generando la medida una dispersión de servicios en hasta cinco espacios distantes y diferentes, hasta que hace ocho años el gobierno municipal encabezado por el alcalde en ese momento, Marco Aurelio Pérez Sánchez, decidió reubicarlos, y hasta la fecha siguen ahí, en el edificio destinado a la biblioteca pública de Maspalomas.

Por qué no se recupera el inmueble, cuya fecha construcción es de 1988, y se pone en servicio para actividades públicas o privadas es la pregunta que se formulan muchas personas al ver el edificio, que tiene un alto valor patrimonial, cerrado y abandonado. «Si hasta ahora no se ha caído, se hace difícil pensar que se vaya a caer a corto plazo», afirman.

REcuperarlo El grupo político de PP-AV ganó las elecciones en 2011 prometiendo recuperar el inmueble, pero en ocho años de mandato no logró sacar adelante ningún proyecto que lo hiciera realidad.

La actual alcaldesa del PSOE, Concepción Narváez, que gobierna en un pacto con Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (Cs), asegura que de momento no está entre sus prioridades acabar con el edificio fantasma de las antiguas oficinas. No obstante, entiende que sería necesario estudiar varias fórmulas que aporten diferentes soluciones. Una de ellas puede ser la de sacarlo a concurso para que un particular o empresa privada se haga cargo de reforzar su estructura y recuperarlo para la puesta en marcha de servicios u oficinas de empresas.