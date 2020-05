El cierre de los puntos limpios dispara los vertidos ilegales

El cierre al público de los puntos limpios dependientes del Cabildo de Gran Canaria está suponiendo un serio problema para muchos municipios. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, muchos vecinos se han saltado el confinamiento para salir a la calle y dejar viejos enseres, escombros, muebles, colchones o electrodomésticos ya sea en la misma vía pública o en las proximidades de los puntos limpios. Es el caso de lo que sucede en el punto limpio de Cardones, en Arucas. Allí los vecinos del lugar han denunciado públicamente la acumulación reciente de basura de toda índole.

El Ayuntamiento de Arucas es consciente de la situación y ya ha tratado el asunto tanto con los vecinos como con el Cabildo. El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, afirma que han solicitado al Cabildo de Gran Canaria la próxima reapertura a la ciudadanía del punto limpio que se sitúa en la zona de El Perdigón, en Cardones. Sin embargo, aún no hay fecha para sea nueva puesta en funcionamiento. El Ayuntamiento de Arucas desearía que la reapertura del punto limpio llegase con la entrada en la Fase 1 de la desescalada, que comenzaría el lunes 11. Pero el Cabildo aún tiene el asunto en estudio.

«La gente no lo puede llevar al punto limpio los residuos, pero lo hace y los deja fuera. Hemos advertido al Cabildo, que cerró los puntos limpio precisamente para evitar la movilidad» de los ciudadanos durante el confinamiento, apunta Facundo. «No pasa solo en Arucas, sino también en los limítrofes, en realidad toda la isla está desbordada». El municipio de Arucas es uno de los más afectados por los comportamientos incívicos de los ciudadanos a la hora de sacar trastos y escombros a la calle de forma indiscriminada. Por eso justo antes de que se declarase la pandemia la Concejalía de Limpieza lanzó la campaña No más trastos en la calle. Pero según reconoce el alcalde de Arucas, no ha resultado muy efectiva. «La gente ha seguido poniendo en la calle fuera de los días establecidos todo tipo de residuos y no ha hecho caso a la campaña. Es un tema de concienciación».

Entre las zonas más problemáticas del municipio norteño se encuentra el camino que lleva al punto limpio, «lugares aislados a los que llegan por la noche, cuando nadie los ve. En el casco y en los barrios sucede menos». El Ayuntamiento de Arucas ha actuado de oficio en al menos tres casos en lo que va de año. «A veces los vecinos nos mandan fotos de las infracciones pero no quieren hacer la denuncia ni testificar. Y necesitamos la colaboración de la gente para cogerlos in fraganti, no podemos poner cámaras por el tema de la protección de datos».