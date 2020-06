El Cabildo tumba el control actual de taxis en Gando por apuntadores

El Cabildo cuestiona el sistema actual por el que un grupo de taxistas apuntadores organiza la recogida de pasajeros en la parada de este servicio público del aeropuerto de Gran Canaria al entender que «no están amparados en las ordenanzas municipales» respectivas de los ayuntamientos de Telde y de Ingenio. El aeródromo se halla en territorio de ambos municipios, de ahí que sean los taxistas de estas dos localidades los únicos que pueden cargar en esta parada sin necesidad de un transfer previo. Y la figura del apuntador es otro taxista elegido por sus propios compañeros que se encarga de controlar, por ejemplo, que las licencias no se salten los turnos. Por esa función cada taxi abona a ese servicio 3,5 euros cada día que les toque turno en Gando.

Un informe redactado por el jefe del servicio de Transportes de la institución insular insta de forma explícita a los gestores de ambas corporaciones locales a que «regularicen la situación en la que se encuentra el servicio de recogida de viajeros en el aeropuerto» y a que «procedan a la creación de un órgano intermunicipal», que, según advierte este dictamen técnico, es «necesario» para el nombramiento del servicio de coordinadores-apuntadores, «actualmente inexistentes». Sí hay un equipo de apuntadores que lleva años ejerciendo esa función en Gando, pero el Cabildo entiende que la forma en que han sido nombrados no se ajusta a las normas de ambos municipios.

La institución insular sostiene que la fórmula de que un determinado grupo de taxistas de Telde e Ingenio haya constituido una sociedad cooperativa denominada Taxistas Apuntadores del Aeropuerto de Gran Canaria para ejercer esta tarea de controlar los turnos de carga, que fue lo que le explicó el Ayuntamiento de Telde, «no constituye reconocimiento administrativo de gestión del servicio público de Coordinación-Apuntadores». Tampoco este sistema les hace tener «carta de naturaleza de concesionarios del servicio, ni se le atribuye ni declara titulares de la autorización administrativa que se conozca para el desarrollo de dicha actividad de intermediarios en la adecuada prestación del servicio público y, mucho menos aún, las facultades para la formulación de denuncias con presunción iuris tantum sobre los hechos relatados».

Les insta a abstenerse de exigir el pago de tasas o precios públicos en Gando

La segunda petición que le hace el Cabildo a Telde y a Ingenio es que como los que desempeñan la función de apuntadores en el aeropuerto son órganos que no están amparados en las ordenanzas municipales respectivas, «han de abstenerse de cobrar cuotas o precios, solo aplicables en el ínterim en que esas normas fueran aprobadas, y no indefinidamente». La tasa que ahora cobran los apuntadores es de 3,5 euros. Según los propios informes que remitieron Telde e Ingenio al Cabildo, es el órgano intermunicipal, que no se ha creado, el que debe proceder a la selección y nombramiento de las personas que harán de apuntadores-coordinadores. Y en una disposición transitoria de sus ordenanzas se especifica que ese órgano intermunicipal ha de crearse en los tres meses siguientes a la aprobación de la norma. De eso ya han pasado 2 años en el caso de Ingenio, y 7 en el de Telde. En su lugar se creó una comisión intermunicipal, a la que, según el Cabildo, en ningún caso se le atribuyen funciones que pudieran suplir a las encomendadas al órgano intermunicipal. Al hilo de esto, el informe técnico se pregunta cómo esta comisión no ha advertido a los dos ayuntamientos de «las carencias jurídicas» del marco en el que operan los taxistas que están en la cooperativa de apuntadores.

Ni denunciar ni cobrar

El informe del Cabildo, emitido a raíz de una denuncia de supuestas irregularidades en el servicio, subraya que por las carencias jurídicas que arrastra el sistema actual de los apuntadores en Gando queda en cuestión «la legalidad de una posible o presunta imposición del pago de unas cuotas no sujetas a ordenanza o reglamento de tasas o precios públicos». A renglón seguido deja claro que esa función de apunte no podría enmarcarse en la naturaleza de un servicio público, porque la cooperativa es privada y porque «su obligatoriedad no viene reflejada en norma que este servicio de Transporte tenga conocimiento que la regule».