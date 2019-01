El Cabildo obtiene la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio Insular

canarias7 / las palmas de gran canaria

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha concedido su Medalla de Oro al Cabildo por su «extraordinaria relevancia» e «indiscutible consideración» por los servicios que presta en beneficio tanto del desarrollo de la corporación cameral como de la economía insular.

Así figura en el expediente remitido al presidente del Cabildo, Antonio Morales, por su homónimo de la Cámara, José Sánchez Tinoco, quien le felicita por la concesión de la máxima distinción cameral y su agradecimiento por la confianza depositada en esta entidad.

«Nuestro Cabildo destaca por su valiente dedicación y su implicada responsabilidad en la defensa de los intereses de Gran Canaria», dice la misiva, que también resalta que la colaboración con la Cámara ha sido constante en sus 100 años de historia, viéndose intensificada en los últimos años.

La Cámara valora en especial su participación en el programa de captación de inversiones Best in Gran Canaria, los Consejos Insulares de la Energía y de la Igualdad y la Institución Ferial de Canarias (Infecar), donde ocupa puestos de gobierno y tienen un papel activo en los comités de organización de distintos certámenes en el recinto ferial, entre ellos Fisaldo, Feria del Atlántico, Gran Canaria Me Gusta y Canagua&Energía.

También es «intensa» su participación en el turismo, a través del Patronato Insular, con talleres de promoción nacional, ferias internacionales o proyectos como la Ruta del Enyesque. Además, colabora en la potenciación de las zonas comerciales y la promoción de productos de la marca Gran Canaria Me Gusta en su portal Gran Canaria Gourmet.

El Cabildo, agrega, es «socio relevante» en la puesta en marcha y continuidad desde 2002 de la Ventanilla Única Empresarial con su apuesta clara por el emprendimiento y autoempleo, a lo que se ha sumado el apoyo de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en los dos últimos años. Tal alianza, recuerda, ha facilitado la ejecución de proyectos europeos de emprendeduría, internacionalización y empleo, así como la captación de fondos a través de Incyde.