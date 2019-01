El Cabildo financia obras en 207 hogares de personas vulnerables

j. quesada / las palmas de gran canaria

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha resuelto la concesión de un total de 207 ayudas económicas a particulares para ejecutar obras de primera necesidad y actuaciones de accesibilidad en hogares de personas en situación de vulnerabilidad. Las subvenciones aprobadas ascienden a 1,1 millones de euros y benefician a vecinos de todos los municipios.

La convocatoria de 2018 para obras de reparación de primera necesidad, abierta en mayo y cerrada en julio con 360 solicitudes presentadas, se resolvió otorgando menos de un tercio de esas peticiones. Son 111 las subvenciones concedidas por el Consejo Ejecutivo del Consorcio con cargo a los 700.000 euros reservados para trabajos que supervisarán los 21 ayuntamientos.

La capital recibe 12 ayudas de este tipo y Arucas obtiene 11. Les siguen Telde (9), Agüimes, Moya, Gáldar y San Bartolomé de Tirajana (6), Guía, Santa Brígida, Ingenio, Firgas y Santa Lucía de Tirajana (5), La Aldea, Valleseco, Agaete y Tejeda (4), San Mateo, Artenara y Teror (39 y, en último lugar, Mogán y Valsequillo, donde residen dos beneficiarios en cada caso.

El importe máximo que el Consorcio concede para reparaciones de primera necesidad se eleva a 12.000 euros y el mínimo asciende a 700.

Las solicitudes que siendo admitidas no alcanzan la puntuación suficiente para obtener subvención ascienden a 190, más de la mitad de las registradas. Quedan excluidas otras 60 peticiones, entre otros motivos porque los solicitantes recibieron estas ayudas hace menos de 5 años, los servicios sociales municipales no han acreditado que estén en situación de vulnerabilidad o no figuran empadronados en el mismo municipio.

Por otro lado, las ayudas económicas destinadas a mejorar la accesibilidad de viviendas que ha concedido el Consorcio Insular son 96 y agotan el presupuesto previsto en esta convocatoria, abierta y cerrada en las mismas fechas que la anterior, mayo y julio de 2018. Las solicitudes presentadas fueron 138, por lo que el número de peticiones que se quedaron sin dinero cumpliendo los requisitos de las bases y las que resultaron excluidas se reduce. Las primeras fueron 7, las segundas llegaron a 33.

El importe máximo de estas subvenciones, también reservadas para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica avalada por los servicios municipales, es de 12.000 euros y el más bajo quedó fijado en esta ocasión en 600.

Las ayudas concedidas para obras de accesibilidad beneficiarán, en concreto, a 16 vecinos de Telde, 12 de Arucas, 10 de Las Palmas de Gran Canaria, 6 de San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Gáldar, 5 de Moya, 4 de Valleseco, Valsequillo, San Mateo, Santa Brígida y Agüimes, 3 de Firgas, Teror e Ingenio, y, finalmente, 2 de Mogán, Guía y Agaete.