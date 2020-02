El Cabildo defiende que la isla no está para una emergencia hídrica

El consejero responsable de este organismo en Gran Canaria, el también encargado de los asuntos del Sector Primario y de la Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, advertía este miércoles de que en la isla «no se dan las circunstancias para declarar una emergencia hídrica porque el agua de abasto para la población está garantizada». En ese sentido, subrayaba que la situación de Gran Canaria no es comparable a las de otras islas del archipiélago. En todo caso, añadió, mañana escucharán las propuestas del Ejecutivo regional.

El Cabildo ultima el informe que el Gobierno de Canarias pidió a cada isla sobre la situación hídrica que atraviesa, pero desde el gobierno tripartito ya se adelantaba este miércoles que Gran Canaria no está como para declarar una emergencia por déficit de agua. Este tipo de instrumento normativo, contemplado en la ley de Aguas 12/1990 como una competencia a cargo de los gobiernos insulares, se usa para periodos en que peligra el abasto de la población y no es el caso grancanario. Esta será una de las conclusiones que le harán llegar a la Consejería de Transición Ecológica en la reunión de mañana, a la que han sido convocados los consejos insulares de agua de las islas con cabildo.

Red de desalación

Menos explícito, pero con el mismo argumento de fondo, se mostró el propio presidente del Cabildo, Antonio Morales. «Tenemos solucionado el abastecimiento para la población. No tenemos problema, llevamos muchos años construyendo una red de desalación en la isla que, por cierto, es la que más aprovecha las aguas depuradas, con un 50% regenerado», apuntaba ayer Morales.

«Hay zonas en las que el agua se paga a 30 euros la hora»

El abasto está resuelto en Gran Canaria, al menos por ahora, según sostiene el Cabildo. Otra cosa bien distinta es el riego agrícola, que aunque se ve aliviado por el aporte del agua de producción industrial, clama por la lluvia, sobre todo para los cultivos de medianías y cumbre, a donde no llega la producción de líquido tratado en desaladoras y en terciarios. Rafael Hernández, presidente de la organización profesional agraria COAG, tilda la situación de «crítica». Advierte de que el último año arrojó un 25% menos de precipitaciones respecto al anterior y que apenas ha llovido de octubre para acá, cuando históricamente, hasta marzo, son los meses más lluviosos. A su juicio, es vital el suministro de agua industrial por parte del Consejo Insular de Aguas, porque «garantiza un suministro y mantiene los precios». Dijo que se paga a 41 céntimos el metro cúbico de agua regenerada y a 60 el de desalada, pero que la de pozo o presa llega a los 30 o 35 euros la hora. Es partidario de la declaración de emergencia hídrica porque acorta plazos burocráticas y acelera inversiones necesarias para la zona de medianías. En cambio, para Roberto Goiriz, presidente de Asaja Las Palmas, una declaración así se queda solo en «bonitas palabras, en un titular de prensa, si no va acompañada de obras hidráulicas». A su juicio, la situación generada por la sequía «es grave» y ha de afrontarse con un plan de infraestructuras que garantice, por ejemplo, que no se pierda «ni una sola gota de agua».