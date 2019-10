El Cabildo da un paso más para rehabilitar las salinas de Tenefé

G. Florido / las palmas de gran canaria

Las salinas de Tenefé, en la costa de Santa Lucía, siguen en producción 200 años después, pero el tiempo no pasa en balde y algunas de sus infraestructuras están tan deterioradas que o no se utilizan o no dan el rendimiento que debieran. Para evitar que se degraden aún más, Cabildo y Ayuntamiento van de la mano en un proyecto que pretende acondicionar los cuatro cocederos más grandes de esta vieja pero saludable industria vinculada al mar.

El proyecto fue elaborado por el consistorio santaluceño y será el Cabildo el que se encargará de financiarlo y de ejecutarlo con cargo a las partidas de que dispone la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, que dirige Miguel Hidalgo. Cuenta con un presupuesto estimado de 264.301 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Por lo pronto, ya ha salido a concurso y ahora la institución insular está a la espera de la recepción de las posibles ofertas.

Redactado por el arquitecto municipal José Manuel Suárez López, esta propuesta contempla el reacondicionamiento de los cuatro cocederos que están al norte de las salinas, en una zona de actuación que abarca los 5.893 metros cuadrados. El objetivo pasa por ponerlos en servicio y adecuarlos a la visita. Con ese fin se restaurarán los muros que delimitan el cocedero de captación, el que recoge las aguas del mar, y los muros medianeros de los cocederos de concentración, los fondos del cocedero de captación y el cocedero 1, así como el acondicionamiento del contorno de todos los cocederos para el uso y disfrute de los visitantes.

Según explica el técnico en la memoria, los muros que delimitan los márgenes de estas instalaciones artesanales están en pleno proceso de descomposición. Tanto es así que en algunos casos incluso han desaparecido. Por su parte, en el fondo del cocedero de captación y el cocedero 1 se acumulan depósitos de arenas, gravas y vegetación que dificulta su correcto funcionamiento.

con material del lugar. Así las cosas, las obras consistirán en la limpieza y desbroce de los contornos y el fondo de los cocederos, en la restauración y consolidación de sus muros, en la demolición y restauración de los muros medianeros de los cocederos de concentración, además de la reconstrucción de los muros norte y este; y en el acondicionamiento de un sendero perimetral para visitantes. Para los cerramientos se empleará mampostería de la zona y se recurrirá a mortero de cal hidráulica. También se limpiará el tomadero, el canal por el que se capta el agua con la subida de las mareas.

Este proyecto data de julio de 2019, pero viene a corregir otro anterior, de junio de 2017, que tuvo que ser modificado tras varias observaciones de la Intervención del Cabildo. Se cambió el tipo de IGIC, el plazo de ejecución de las obras, el presupuesto de gestión de residuos y se incluyó la contratación de un experto salinero para la ejecución de los trabajos especiales, condición que puso el informe del servicio de Patrimonio Histórico. Este salinero, por ejemplo, velará para que en la excavación y vaciado de los sedimentos de los cocederos se garantice la estanqueidad e impermeabilización de los estaques y no se altere el sustrato de barro que lo protege. Junto al salinero se prevé la contratación de otros 10 operarios, entre los que habrá de figurar un oficial de primera colocador de piedra natural.

Las salinas son del Ayuntamiento, pero las explotan en régimen de concesión BRC.