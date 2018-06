El Cabildo busca ahora hacerse con el suelo para nueve miradores

Las cosas de Palacio van despacio, pero si ese palacio es el de Bravo Murillo, aún más. Pese a que el Cabildo ha anunciado varias veces en este mandato que una de sus acciones estrella en Política Territorial era dotar a la isla de una red de miradores, como recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje de Gran Canaria, de los 20 previstos, a día de hoy solo se ha concluido uno, el de Tamadaba, que se presentó esta semana. Y, por los datos consultados, no está claro que haya tiempo para muchos más. Sin ir más lejos, hace nada, el 15 de mayo de 2018, el Cabildo adjudicó por 2.889 euros la asistencia técnica para la redacción de un anexo-separata de expropiaciones de varios terrenos para hacer posible la construcción de casi la mitad de los proyectados, 9, luego será complicado acabarlos en este mandato sin ni siquiera cuenta aún con el suelo.

A la empresa Gestión de Expropiaciones Canarias SL le han dado un plazo de 4 meses para redactar estos expedientes, por lo que, y pese a que todo salga según lo previsto, no estará culminado hasta después del verano. De su trabajo dependerá que el Cabildo ponga las calderas a trabajar para hacer realidad los miradores de Degollada Becerra (San Mateo y Tejeda), barranco de Balos (Santa Lucía de Tirajana), dos con vistas al barranco de Tirajana (uno desde Santa Lucía y otro desde San Bartolomé de Tirajana), barranco de Fataga (San Bartolomé de Tirajana), uno en la Punta de la Mareta o Malpaso y otro en Tufia (ambos en Telde), el de la playa de Vargas (Agüimes), y el de Las Candelarias (Agaete).

Por si no fuera poco, de los expedientes encargados a la contrata, hay al menos tres casos respecto a los que el Cabildo no cuenta siquiera con información sobre los propietarios afectados, por lo que deberá localizarlos. Es lo que tendrá que hacer con el mirador proyectado hacia el barranco de Tirajana desde San Bartolomé y con el de La Mareta en Telde, cuya propiedad, en ambos casos, según apunta la resolución del Cabildo, está en investigación. Tiene identificado el suelo, con referencia catastral incluida, pero no a los dueños. Respecto al previsto en Las Candelarias (Agaete), algo más complejo pues contempla también un sendero y una pasarela, aún le falta por determinar qué parcelas y sus propietarios.

El propio Cabildo informa de que, del resto de miradores planificados, en la actualidad está en ejecución el de El Burrero, en Ingenio, mientras que está pendiente de salir a licitación el que estará ubicado en El Becerril, en Santa María de Guía. Mientras, el del barranco de Mogán saldrá a concurso tras la firma del preceptivo convenio entre la corporación insular y el Ayuntamiento. Los demás están bastante más verdes. Para los de Las Coloradas y La Isleta no hay ni pliegos. Están en proceso de redacción y falta también la firma del acuerdo entre Cabildo y ayuntamiento capitalino. Por su parte, los de El Lloret, también en la capital, Malpaso en Telde y la Presa del Parralillo en Artenara ya tienen proyecto redactado, pendiente solo de la firma del convenio. El del Parralillo se rubricará con un particular, no con una administración.