El Cabildo arregla otras grietas en una autovía, esta vez en la GC-3

El Cabildo ha adjudicado los trabajos para arreglar otro tramo afectado por grietas en una autovía clave, en este caso, en la circunvalación a la capital, la GC-3, en sentido norte desde Telde, grietas provocadas además por la inestabilidad del talud, y esto lo hace apenas semanas después de haber afrontado de urgencia las obras que obligaron a desviar la GC-1, también en sentido norte, a la altura del Tívoli, por la aparición, primero, de otras grietas, y segundo, por el derrumbe, justo después, del muro que sostenía la calzada. En todo caso, según fuentes autorizadas, los técnicos de la Consejería insular de Obras Públicas aclaran que el riesgo que depara el hundimiento en el arcén, por el lado mar, en el punto kilométrico 0+800 de la GC-3, poco antes de la gasolinera Cepsa y después de la potabilizadora, en absoluto puede compararse con el que entrañaba el que obligó a actuar de emergencia en la GC-1. No en vano, los primeros papeles que aparecen en el expediente para reparar estas deficiencias, que en el proyecto llaman blandón, datan de julio del 2019. Eso sí, arreglarlo implicará colocar micropilotes, como en la GC-1. Así consta en el pliego técnico, aunque, según el Cabildo, no se descarta que al final no sean necesarios.