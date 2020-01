Desistir de la ampliación del muelle de Agaete costará 880.000 euros

El Gobierno canario estima que la indemnización que habrá de abonarle a la adjudicataria de las obras de ampliación del muelle de Agaete por su decisión de desistir de ejecutarla se corresponderá con un 2% del total del presupuesto del proyecto. Dado que la contrató por valor de 44 millones de euros, la cuantía del abono ascenderá a menos de un millón de euros, unos 880.000 euros.

«No llegará al millón de euros», se limitó a apuntar este miércoles el consejero regional de Obras Públicas, Sebastián Franquis, en un descanso que aprovechó para atender a los periodistas en mitad de las dos reuniones que convocó para informar, por un lado, al Cabildo y al Ayuntamiento de Agaete, y por el otro, a la plataforma ciudadana Agaete sin Macromuelle, de los motivos por los que el Gobierno desistió de acometer la ampliación y de las intenciones que tiene de afrontar otro proyecto para mejorar las actuales instalaciones.

Pero antes de llegar al punto de indemnizar a la adjudicataria, el Ejecutivo deberá culminar el expediente de resolución del contrato. El primer paso lo dio el pasado 19 de diciembre, cuando el Consejo de Gobierno regional suspendió la declaración de interés público de esta obra, de acuerdo con informes socioeconómicos encargados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que no avalaban el proyecto y de otros de tránsito del propio muelle. Hecho esto, el siguiente paso que anunció Franquis es la convocatoria para el 14 de enero próximo del consejo de administración de Puertos Canarios, sesión en la que se iniciará el expediente de resolución del contrato con la UTE Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo (Hermanos Tito) SL. ¿La razón? Que no se cumple la condición 2ª de la evaluación de impacto ambiental, como apuntaban los informes llevados al consejo del 19.

El Gobierno dará un plazo a la UTE para que presente alegaciones y después se remitirá el expediente al Consejo Consultivo, trámite que es preceptivo en estos procesos. Aprovechó las reuniones de este miércoles para informar a las partes de que el muelle no se ampliará, sino que se mejorará, pero que el proyecto será consensuado en una mesa de trabajo, en la que, por ejemplo, no solo estarán el Ayuntamiento, el Cabildo y la plataforma, sino que también se incluirá a otros colectivos como los pescadores. «Vamos a intentar no cometer los mismos errores, por tanto, ofreceremos máxima información y transparencia», apuntó justo antes de recordar que para el proyecto de ampliación no se consultó ni al Ayuntamiento ni al Cabildo.