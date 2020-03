Arucas rescata la Cruz Verde de Tejeda

G. Florido / las palmas de gran canaria

Se la ve tan icónica que parece de toda la vida. Pero no, la cruz gris de cantería de Arucas que preside la Cruz de Tejeda no estuvo ahí siempre, ni fue la única. Durante 10 años la precedió otra, y era verde. Un temporal la tumbó en la madrugada del 25 al 26 de diciembre de 1970 y sus restos vagaron durante décadas por sótanos y almacenes. Hace poco Arucas la sacó del ostracismo y le devolvió cierta dignidad con un lugar en la exposición permanente en el Centro de Interpretación del Labrante. Pero su valor histórico, artístico y cultural merecen una mirada detenida y eso es justo lo que le ha brindado este ayuntamiento norteño. Ha querido que este emblema inaugure la primera sesión de un programa cultural, Atelier, La Colección al Descubierto.

Esta iniciativa, explica Alicia Hernández, técnico responsable del Museo Municipal, la convierte en protagonista, primero de una charla, y después de un lugar de honor en el recinto, donde estará expuesta un mes (coronavirus mediante). En teoría, hasta finales de marzo. Manuel Sancho, divulgador y autor del blog Cruces de Gran Canaria, Albino Aneiro, presidente de la Casa de Galicia de Las Palmas, y José Luis Marrero, escultor y licenciado en Bellas Artes, contaron su historia y la de sus restos en una charla reciente.

Es su observación detenida y su mirada experimentada la que les lleva a advertir que, pese a la creencia generalizada, la actual no es una réplica de la anterior. Las distingue algo más que el color (el verde de la piedra de Tirma frente al gris de la de Tinoca, en Arucas), pese a que ambas, según explica Sancho, fueron el fruto del mismo genio creativo, el del aruquense Santiago Santana, hijo de la Escuela Luján Pérez y destacado artista indigenista.

Su vinculación con ambas cruces parte de muy atrás. Santana trabajó un tiempo en el estudio de Miguel Martín Fernández de la Torre, por la misma época, en 1946, en la que este prestigioso arquitecto diseñó el proyecto de ampliación del Parador de Tejeda. En esa propuesta mantuvo el boceto que ya hiciera su hermano Néstor para este mismo lugar en 1937, en el que contemplaba una cruz. Hacía décadas que este icono cristiano presidía esta degollada cumbrera. Era de cemento, estaba desnuda, sin Cristo y se colocó por iniciativa del párroco Rafael Hernández Guerra, dos días antes del día del Pino de 1913. Por eso Néstor respetó el papel que jugaba la cruz y le reservó un lugar en su propuesta para este paisaje.

Fue Néstor quien puso los cimientos para la Cruz Verde, pero se hizo de rogar. Cuenta Sancho que el Cabildo aprobó sustituir la de cemento en 1943, pero la nueva no se colocó hasta 1961, con Matías Vega Guerra de presidente y con Santiago Santana de asesor artístico en el departamento de Urbanismo de la institución insular. No obstante, Sancho le da también un papel a Néstor Álamo, secretario particular del presidente y director de la Casa de Colón. A buen seguro asesoró a Santana para el diseño.

Allí estuvo la Cruz Verde 10 años, hasta finales de 1970. En enero de aquel año un primer temporal la dejó apuntalada, pero en la Navidad siguiente recibió el golpe definitivo, lo que obligó a sustituirla en 1971 por la actual, la gris de piedra de Arucas. También fue obra de Santana, pero no la copió tal cual.

Sancho enumera diferencias. Compartían la plataforma o gradas inferior, hecha con piedra de La Isleta, pero la cruz verde era más alta (2,50 metros frente a 2,20), y su fuste tiene 13 escamas incisas y una parte sin tallar, y es de una sola pieza, frente a los 11 del de la gris, formado por dos elementos. La verde estaba orientada al noreste y la actual lo está al sureste, con 60 grados de rotación. También se diferencian en el rostro de Cristo, que parece menos angustioso en la verde que en la gris, y en algunos detalles de las escenas labradas en el capitel, donde ambas comparten la recreación del Descendimiento de Cristo, la Resurrección y lo que Sancho interpreta que puede ser un Ave Fénix. Y otra curiosidad. Las dos las hicieron labrantes de Arucas, pero la verde se trabajó en la Casa de Colón (cuando labraban la fachada también verde de este edificio) y la gris, en cambio, en la cuarta torre de la iglesia de San Juan de Arucas.

Lo cierto es que pese a su valor, la Cruz Verde vagó durante años olvidada. Eso sí, la mayor parte del tiempo ha estado en el municipio donde ahora la rescatan y donde conserva su magia. Cristo y capitel estaban rotos, pero, pese a los años, sus piezas casi han encajado a la perfección.