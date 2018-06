Chile y Canarias: una unión de 108 años

A principios del siglo XX, 400 canarios se embarcaron a Chile ante el reclamo de llenar de colonos europeos las nuevas conquistas

«En aquella época no había sino bosques, nada de caminos, y se toparon con un clima en el que hacía mucho frío y llovía durante periodos muy largos», explica Sergio Molina Jiménez, el segundo mayor de esta saga familiar. «Querían regresar, pero se habían convertido en presos del país, porque no tenían dinero». Entre las 88 familias canarias que respondieron a la llamada del gobierno chileno para poblar la zona austral se encontraba la de su madre Isabel, los Jiménez, del municipio de Telde –que se asentaron al completo en una región cercana al Lago Budi– y la de los Molina, de la que solo partiría su padre Ignacio, el hijo mayor. El matrimonio inculcaría a sus siete hijos la tradición de las islas, haciendo un fuerte hincapié en la importancia de la educación. De hecho, Sergio recuerda los potajes canarios, la música y los cantares de la tierra que le transmitieron sus padres. «Se notaba la diferencia con respecto a otras familias, donde los niños no podían hablar en presencia de adultos», relata el más pequeño de los hermanos. «Nosotros podíamos rebatir, siempre desde el respeto, pero lo peor que podías decirle al papá era mentiroso. Por eso una hermana nuestra se inventó el verbo noverdear, y él solo podía reírse de la ocurrencia cuando la usaba».

Sin embargo, aunque la familia fue creciendo, la nostalgia del progenitor, que se había embarcado solo, no cesaba. «¡Ay mi madre! Cuando el papá suspiraba y decía esto, nosotros corríamos», afirma Sergio, recordando que de niño solía preguntarle inocentemente si debía armar una fiesta para animarle. «Lo pasaba muy mal porque en esa época apenas llegaban noticias por carta y la comunicación por cable no estaba extendida».