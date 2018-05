La odisea del Cho Zacarías

«Queremos que vuelva a convertirse en un punto de interés para el pueblo», afirma Ortega

La caída de la casa-museo comenzó en pleno estallido de la crisis. Después de más de 45 años en funcionamiento, unas desavenencias entre la familia Cabrera –vecinos del municipio y propietarios del edificio– y la empresa explotadora del restaurante les llevó a trasladar el nombre y el negocio al barrio capitalino de Vegueta . El establecimiento pasó a llamarse La Cantonera, pero no terminó de funcionar en un contexto nada propicio para iniciar una aventura comercial que acabó naufragando.

Un paso adelante

Un nuevo rayo de esperanza por el resurgir del Cho Zacarías vendría en el verano de 2012 cuando, con Antonio Ortega al frente, el Consistorio municipal se gastó 500.000 euros en recomprar el inmueble a la entidad crediticia y prometía recuperar el museo sin ningún coste para las arcas municipales.

De nuevo, la falta de inversión de las instituciones públicas dejaron el proyecto olvidado en un cajón, no sin incidentes como la caída de una parte del techo. «Es normal que se caiga porque es un edificio antiguo», explica Ortega, que apunta a unos materiales de construcción que, para empezar no son nobles. De ahí que afirme no estar preocupado porque hay que «tirarlo todo abajo y rehacerlo para ofrecer garantías de seguridad».

Tras no llegar a un acuerdo con el arquitecto encargado de la redacción del proyecto, el alcalde veguero ha creado una partida municipal de entorno a 70,000 euros y promete que se licitará este año «cuando se incorpore personal para hacer el expediente de contratación».

El objetivo, según Ortega, es «devolver al Cho Zacarías el uso que tenía». La casona, de más de tres siglos de antigüedad, está llamada a convertirse en un centro policultural que dé cabida a talleres y exposiciones, aunque también se pretende recuperar el hotel rural y una pequeña cafetería. Pero, una vez más, la casa-museo tendrá que esperar.