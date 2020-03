El Covid-19 coge a San Mateo en obras

El azar ha dispuesto que hasta la triste belleza que rodea a otros puntos de la isla por el vacío que provoca el encierro forzoso haya sido esquiva a San Mateo. Los esqueletos de este cuarteto de construcciones se interponen en una postal que podría ser maravillosa. Pero, como las llamas de agosto, el coronavirus no ha previsto plazos en su llegada irrumpiendo aquí en el peor momento posible. Al menos, quizá todo esto ayude en el confinamiento y la gente, por no ver su pueblo patas arriba y sin vida, prefiera quedarse resguardada en casa.

Porque en el paseo por el centro no se ve ni un alma. Solo el Spar presenta movimiento, con carros llenos de víveres saliendo del establecimiento y los clientes apurados en cargar el coche de provisiones. El gran corazón solidario de la recién bautizada plaza de La Esperanza hace días que no ve incrementar su depósito de trozos de plástico. La imagen solitaria de esta escultura de aleación en cobre es el fiel reflejo de la tristeza que inunda a La Vega de San Mateo. Pero sus vecinos no se rinden, y lo demuestran cosiendo por iniciativa propia mascarillas artesanales que, a falta de homologación, están repletas de amor.

La farmacia Licenciada María de los Ángeles Ojeda del Pino, en la calle Cifuentes, es uno de los pocos sitios donde la vida más o menos sigue inalterable. «Igual viene algo menos de gente, pero no hay mucha diferencia», desvela Nuria Ventura, protegida por las mamparas que han instalado en el mostrador para evitar contagios. Tanto ella como sus compañeras, Laura Miranda y Carolina Morquecho, explican que los clientes tratan de hacerse acopio de todas sus medicinas para salir de casa lo menos posible. «Los vecinos están informados y son conscientes del peligro. La mayoría actúan consecuentemente», resuelve Ventura.