Caos y desconcierto en el aeropuerto

Las consecuencias del fenómeno fue palpable durante todo el día. Largas colas para facturar, puntos de información repletos de afectados, esquinas ocupadas por sacos de dormir y tensión por las vicisitudes de cada perjudicado. Porque las compañías y el personal aeroportuario se han visto superados por las circunstancias. No han tenido respuesta ante los centenares de damnificados y solo unos pocos han podido obtener soluciones en forma de alojamiento alternativo, comida y bebida.

Gloria del Carpio aún no se lo creía. Esta peruana residente en Madrid vino a pasar unos días de vacaciones a Gran Canaria junto a su familia y no daba crédito a la tormenta de arena que asoló a la isla. «Al principio nos pareció divertido y no sacábamos fotos, pero poco a poco empezamos a preocuparnos por nuestro vuelo», relata la joven. Porque aunque su itinerario constaba de un único sencillo vuelo a Madrid, el resto de sus familiares sí que pagaron un alto precio por la cancelación de sus viajes.

«Van a distintos puntos de latinoamérica, pero todos han perdido sus conexiones», explica Gloria. Y es que la calima no les dejó partir el sábado por la tarde, tal y como estaba previsto. Tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto y aunque asegura que Ryanair, la compañía con la que volaban hasta la capital, hizo lo que pudo para que estuviesen cómodos, no pudieron cumplir sus promesas. «Dijeron que nos pagarían el alojamiento y nos darían de cenar», pero la demanda era bestial y al final tuvieron que conformarse con dormir en el suelo, usar las maletas como almohadas y abrigarse con sus chaquetas.