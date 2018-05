Caideros se llena de tradiciones y de rebaños

La Fiesta de La Lana en Caideros de Gáldar cumplió con éxito su 24 edición y ni las primeras lluvias de la mañana ni las nubes de un cielo que durante la semana había lucido más que azul, impidieron la celebración del Día de Canarias en este pago de las medianías galdenses, con música popular, exhibición de deportes autóctonos, artesanía y la trasquila de más de 200 ovejas llegadas de los Nogales junto a los pastores, los mayores acompañados de sus hijos, los jóvenes que aún quieren mantener vivo este sector agrícola y ganadero. Gáldar rendía así homenaje a la gente que conserva estas tradiciones, que se esfuerza y trabaja para no abandonar el campo y que transmite de padres a hijos los oficios y costumbres de esta tierra como nadie para que no se pierdan. «Por eso, qué mejor celebración del Día de Canarias que apoyar esta Fiesta de La Lana que no sólo exalta las tradiciones y muestra nuestra identidad canaria, sino que pone en valor este paisaje y a toda la gente que hace posible que se conserve la verdadera esencia de nuestros valores, los que nos une a ese sentimiento de haber nacido en Canarias», defendió el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, en su intervención ante los asistentes, en perenigración a este lugar.