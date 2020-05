Cabildo y Seprona investigan la causa del fuego de Las Lagunetas

Efectivos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), que depende del Cabildo de Gran Canaria, y agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya estaban este lunes por la mañana actuando en la zona que resultó afectada por el incendio declarado la noche de este domingo pasado en Las Lagunetas, en San Mateo. Estaban en plena fase de rastreo o captación de pruebas para dar con el origen de las llamas.

El fuego se originó pocos minutos después de las nueve de la noche y dañó a una superficie aproximada de una hectárea de pastos en la cabecera del barranco de La Mina. La rápida y contundente actuación de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, tanto del parque de Tejeda como del de San Mateo, junto a las unidades presa de Medio Ambiente del Cabildo y voluntarios de Protección Civil hicieron posible que el incendio se diera por frenado y estabilizado poco después de las 22.00 horas de la noche. A las 00.04 se dio por extinguido.

La discreción es una de las máximas de trabajo de los seis agentes que conforman la brigada, por lo que el inspector responsable de este equipo, Juan Carlos Santana, subraya que no pueden aportar información alguna sobre la marcha de la investigación. La única constatación que sí pueden hacer pública es que la causa de este fuego fue antrópica, es decir, que intervino la mano del hombre.

A partir de ahí lo que tratan de determinar es si fue fruto de una imprudencia o si, por el contrario, lo prendieron de forma intencionada. En todo caso, Santana recuerda que en Gran Canaria se investiga el 100% de los incendios y que en más de un 90% de los casos el origen tiene que ver con dos tipos de imprudencia grave: la quema de rastrojos y el uso de radiales.

Reconstrucción

Explica Juan Carlos Santana que siguen las pautas del Método de la Evidencia Científica, que surgió en EE UU y que les permite llevar a cabo una especie de reconstrucción del camino que siguió el fuego, desde el punto más lejos al que llegó hasta su origen. Se sirven de determinados indicios que las llamas dejan a su paso en la vegetación y sobre el terreno y que les informan del avance y de la intensidad que tuvo el fuego. Es tan efectivo que Santana lo deja claro. «Vamos a saber la causa de este incendio, damos con ella en el 99% de los casos; otra cosa es dar con el autor», aclara este inspector.

Esta labor que ellos desarrollan no solo es una obligación para las administraciones forestales, en este caso, el Cabildo, recogida en la Ley de Montes, sino que es clave para que luego se puedan adoptar medidas preventivas. Eso explica, por ejemplo que, dado que en Gran Canaria la inmensa mayoría de los incendios se originan por imprudencias graves, sean tan importantes las campañas de concienciación ciudadana sobre los riesgos que se corren. Y la otra función de estas brigadas es servir de auxilio al Ministerio Fiscal y a los tribunales cuando tengan que juzgar a los posibles autores. Su trabajo es como un peritaje.

«En un incendio ese barranco tan seco haría como un sifón»

Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro estaban en situación de alerta por riesgo de incendios forestales desde el sábado. Lo estaban hasta las 07.00 de hoy. Las altas temperaturas y una humedad relativa inferior al 30% obligaban a estar en guardia. Mientras duran estos episodios, los vecinos de los municipios con mayor superficie boscosa viven con el corazón encogido. No hace ni un año de los graves incendios originados en Artenara y Valleseco. Entonces también se vio afectado San Mateo, pero menos. Sin embargo, con el de este domingo ya es el segundo conato en el entorno de Las Lagunetas en menos de 12 meses y el alcalde veguero, Antonio Ortega, no oculta lo que le preocupa lo cerca que ha estado del fuego el barranco de La Mina. «Desde que le retiraron el agua que corría por él está muy seco; en un incendio haría como un sifón y las consecuencias podrían ser catastróficas». A su juicio, lo que se ha hecho con La Mina es una «aberración». Recuerda que «siendo alcalde el actual consejero responsable del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, se le dio un permiso a la heredad propietaria para que canalizara el reboso; pero ahora lo han canalizado todo y el Cabildo, que es también miembro de esa heredad, no hace nada por salvar al barranco».