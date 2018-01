Árboles singulares de Gran Canaria

Consciente de que los 22 elegidos hace una década para el Catálogo Regional de Árboles y Arboledas Singulares no son los únicos de la isla dignos de conservar para la posteridad, el Cabildo no solo ha actualizado esa lista borrando los ejemplares fallecidos, cambiando algunos por otros con más méritos y agregando algunos que no figuraban en la primera selección, sino que ha iniciado la confección de un catálogo insular que, de paso, facilitará la elaboración de catálogos municipales por parte de los ayuntamientos.

El Servicio de Medio Ambiente reserva 18.000 euros para que una asistencia técnica elabore las fichas de cuantos más ejemplares mejor. Tiene una lista de unos 250 candidatos que debe pulir puesto que, entre otros factores, algunos están en fincas privadas cuyos dueños ignoran que tienen ese honor.

Dando prioridad a los más singulares, acometerá este año las tareas previas para crear el primer Catálogo Insular, abierto, con un proceso participativo con ayuntamientos, dueños del suelo y demás colectivos. Lo hará con tacto y evitando que la publicación de su localización genere visitas indeseadas que afecten a su salud o inviten a los propietarios a no entrar en esta iniciativa.

Las fichas recogerán la localización, el nombre común y popular, las características biométricas (altura total y del fuste, diámetro de copa, perímetro en base y a 1,30 metros del suelo y edad estimada), datos del entorno (acceso, vegetación dominante, fauna asociada y especies acompañantes), las posibles enfermedades, daños o plagas y las amenazas presentes y futuras. Además, describirán el árbol o arboleda y su estado de conservación y por qué son singulares, los usos tradicionales que hayan tenido o tengan, si son o no de interés turístico y si están dentro de alguna propiedad privada.