Alejandro del Castillo: un hombre bueno

El reconocimiento a los hombres ilustres en este país suele suceder cuando el homenajeado no está para disfrutarlo. Pero a veces hay honrosas excepciones que nos ensalzan como ciudadanos. Creo que este el caso de la figura de D. Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, IX conde de la Vega Grande de Guadalupe. En el año 2012, se cumplía el 50 aniversario del concurso de ideas que D. Alejandro auspició para explotar la marca Maspalomas Costa Canaria, en las amplísimas extensiones que la familia condal poseía en el sur de Gran Canaria. De esta forma se inició un periodo de transformación y dinamización económica hasta situarnos a la cabeza de la industria turística mundial. Como continuación al éxito internacional de los actos celebrados ese año con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo y al reconocimiento de Maspalomas como destino turístico internacional en sus primeros 50 años, el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana brindó un sentido homenaje a D. Alejandro nombrándolo hijo adoptivo. Ese mismo año, La Real Sociedad de Amigos del País de Gran Canaria le entregó la distinción de Socio de Mérito de la RSEAPGC. Finalmente, en el año 2015 fue nombrado hijo predilecto de la isla. En palabras del entonces presidente del Cabildo de Gran canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se saldaba con D. Alejandro “una vieja deuda de la sociedad grancanaria". Desde el Skal internacional de Gran Canaria, colectivo de profesionales del Turismo, pudimos sumarnos a los diferentes actos que en torno a su figura como pionero del sector se celebraron en esas fechas.

Si bien esta faceta de empresario del primer motor económico de la isla es bien conocido, no lo es menos la de melómano y mecenas de las artes y la cultura. Entre otras, impulsó la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera, de la que fue presidente. Como persona prudente y discreta, favoreció un sin fin de obras benéficas y altruistas y mantuvo una relación muy estrecha con el Club Rotario de Ciudad de Arucas, del que fue benefactor y socio de honor. Precisamente es su vinculación familiar con el Marquesado de Arucas, pues su esposa doña María del Carmen Benítez de Lugo, fallecida a principios de 2018, era hija de la anterior marquesa, la que propicie que yo pueda conocer aspectos más personales de D. Alejandro. El Jardín de la Marquesa ha sido y es el escenario tradicional de las celebraciones de la familia del Conde de la Vega Grande. Sus bodas de Oro, cumpleaños, primeras comuniones... Recientemente D. Alejandro pudo disfrutar del majestuoso enlace de su nieta Magdalena entre la exuberante vegetación de este jardín botánico y me hacía partícipe de su orgullo de abuelo. Fiel a su cita con la música no dejaba de asistir a las ediciones del Concierto benéfico y posterior subasta recaudatoria de fondos que, para luchar contra la polio, el Club Rotario de Ciudad de Arucas organizaba con la Unidad de Música del Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Sorprendió el año en que, desde los jardines del Hotel La Hacienda del Buen Suceso, y batuta en mano, espontáneamente se lanzó a dirigir a la agrupación en una pieza que el director del la Unidad le compuso en reconocimiento a su apoyo desinteresado. ¡Y hay que reconocer que no hizo nada mal!

Ahora que las circunstancias hacen imposible acompañar en el dolor a su familia, me quedo con la afabilidad de su carácter de hombre bueno, del ejemplo de su tenacidad, de su constancia y de su perseverancia labradas en muchos años de esfuerzo personal. Su idealismo de ayer que hoy nos hace tener presente y que nos ha legado un sueño que nos da fuerzas para aventurarnos a superar estos días convulsos.

Javier Vega Petrovelly

Gerente Grupo de Empresas Marquesa de Arucas

Presidente del Skal Internacional de Gran Canaria