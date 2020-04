Ajepol aclara que no hubo reyerta en Cabrón

La asociación de jefes de las policías locales de Las Palmas, Ajepol, ha remitido un comunicado en el que dejan claro que no se ha producido ninguna reyerta entre inmigrantes en el albergue de Cabrón (Agüimes), como se dio a entender en los medios de comunicación a partir de otra nota anterior del colectivo en la que informaban de la inquietud que les había producido haberse enterado, después de una intervención policial en el recinto, de que había varios internos con el Covid-19. Insiste Ajepol que al final lo de la reyerta fue una falsa alarma. Añaden que aunque fueron activadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no tuvieron que actuar porque bastó el diálogo para resolver el problema. Lo que pasó fue «una falta de entendimiento entre los internos con los miembros de la organización del centro» porque carecen de Internet y no podían comunicarse con sus familias para decirles «que estaban vivos o que estaban bien de salud, lo que es comprensible desde el punto de vista humanitario». Según Ajepol, eso fue lo que generó la angustia y la tensión que finalizó con la actuación policial. También matizan que el día de la intervención, el 7 de abril, todos y cada uno de los cuerpos policiales tenían la información de que los internos estaban bien y que fue el 10 cuando se supo que 9 habían dado positivo, no antes. Por eso, Ajepol subraya que la población inmigrante en Agüimes «no es agresiva» ni hay personas conflictivas. «Al contrario, son personas responsables e integradas en la sociedad».