Aitor Neketan se retira, el obrador sigue

Hace poco se les presentó un cliente en la pastelería Neketan, en Vecindario. Venía buscando milhojas de crema. Entre sollozos explicó a la dependienta que comérselas era la última voluntad de quien se las había encargado. Se moría y quería llevarse consigo ese último sabor en la boca. Esa anécdota da idea de hasta qué punto un postre puede ser más que un postre y eso solo lo consiguen unos pocos. Aitor Neketan es uno. Sus creaciones regalaban felicidad.

Por experiencias como esta y por otros miles de momentos y recuerdos felices de tantos que se han deleitado con sus tartas, bombones o mousses, el anuncio de la retirada de Neketan ha caído como un jarro de agua fría. Una despedida nunca es fácil, y menos aún cuando quien se despide deja tan buen sabor de boca.

Aitor Neketan, un referente indiscutible en la repostería de Canarias, se va como lo hacen los grandes, sin alharacas. Un escueto comunicado, un agradecimiento a sus miles de clientes y unos «dulces abrazos golosos». Así lo deja uno de los pasteleros que mejor ha cuidado la materia prima y que más ha apostado por la innovación en Canarias y también por la divulgación de esta deliciosa rama de la gastronomía.

«Lo dejo por motivos de salud», apuntó ayer a este periódico. «Tengo solo 51 años, me sobran las ganas y la ilusión, pero el cuerpo ya no me acompaña, no puedo seguir». Lo deja, insiste, porque no le queda otra. «Esta es mi vida, no sé hacer otra cosa», recuerda con pena ante un futuro que ahora no se atreve a aventurar. Aitor cierra así la dulcería que durante varios lustros dirigió en la calle Chile de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, su sede cara al público, donde daba salida a sus emblemas, como las tartas de violeta y mango, las royal de chocolate negro o blanco, o sus bombones.

Pero en su mensaje de despedida, difundido en las redes este fin de semana, no todo sonaba a un adiós. Dejaba una puerta abierta a la continuidad, la que pueden liderar otros hermanos de esta saga familiar, reposteros también que comparten con Aitor los mismos cimientos, los que puso su padre y maestro, Marcos Neketan Urbistondo, jubilado hace unos años.

Aitor se retira, pero la idea es que el obrador siga, aunque necesitará de un tiempo para que la transición fragüe. Es probable que encamine sus pasos hacia la venta online. Cambiará la forma de compra, pero el sello Neketan seguirá estando presente.

Este obrador, que abrió sus puertas hace 48 años en Doctoral, lo montaron el matrimonio formado por Marcos Neketan y Margarita Sanz López junto a un socio que al poco tiempo se desligó. Según cuenta Sanz López, también retirada, empezaron trabajando para hoteles y restaurantes del sur de la isla, pero no tardaron en abrir su primer despacho cara al público en el centro comercial Cita, en Playa del Inglés, a principios de los años 70 del siglo pasado. Entonces se llamaba Dulcilandia. Después vinieron otros locales, no siempre coincidentes en el tiempo, en el centro comercial Metro, también en Playa del Inglés, en San Agustín, en Arguineguín, en Telde y hasta en la capital, en La Ballena.

Precisamente a sugerencia de Aitor, que ya estaba implicado de lleno en el negocio de sus padres, decidieron emplazarse en la localidad donde siempre tuvieron su obrador, en Santa Lucía, a mediados de los noventa, y le cambiaron el nombre por el de la familia. Ese fue el negocio del que Aitor cogió el testigo hace más de 10 años y que puso, con su sello particular, en el mapa de la más alta repostería de Canarias, y hasta de España, en muy poco tiempo.

La propia trayectoria de esta marca prueba que la base de los Neketan es sólida y que su ubicación nunca ha sido un obstáculo para los que aprecian la buena repostería. «Los clientes se han ido moviendo con nosotros», explica con satisfacción Margarita, que ahora confía en que esta trayectoria avalará la nueva senda.