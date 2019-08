«Ahora hay que levantar el ánimo de los vecinos»

patricia vidanes / tejeda

— ¿Cómo respira el pueblo de Tejeda después de los duros días vividos?

— Bastante bien, la gente está con otros semblante y hay alegría en sus caras, teniendo en cuenta las dificultades pasadas y la incertidumbre. Pero al regresar a sus casas y ver que los grandes daños no ocurrieron, la gente está satisfecha, sobre todo al ver que todo sigue igual.

— Pero el paisaje ha cambiado.

— Hemos cambiado del color amarillo seco al negro del fuego que nadie quiere. Tenemos la gran ventaja de que el pinar quemado deja huella durante muchos años, pero en este caso la masa arbórea afectada es muy poca en Tejeda, fue monte bajo y pasto más bien lo que ardió. Esto, afortunadamente, si llega un invierno temprano y normal y llueve, se va rápido, pasando así al verde tradicional de nuestras cumbres.

— ¿Y cómo afecta esto a la imagen de Tejeda como Pueblo Bonito de España?

— Aunque ahora lo tengamos teñido de negro, Tejeda nunca va a perder su encanto natural. El Bentayga, el Nublo, su cuenca, su orografía no va a cambiar. Es un encanto natural que cualquiera sale admirado cuando viene. Y nuestro casco urbano siempre lo hemos intentado mantener en esa línea, para que todo el que venga salga contento y salga hablando bien del lugar.

— Y a los negocios, ¿como les afecta que se diga a los ciudadanos del resto de la isla y a los turistas que no suban a Tejeda todavía?

— Hay que tener en cuenta que el fuego no está extinguido del todo todavía, y que llega la ola de calor más fuerte de los próximos días, y que este año no hemos tenido ninguna de esa envergadura. Así que hay que ser cautos y precavidos, y esa afluencia masiva de público para ver los efectos del fuego no es buena, pueden colapsar las carreteras y hay aún incógnitas que solventar.

— ¿Qué opina de la coordinación en las tareas de extinción? ¿Se hizo todo lo que se debía hacer?

— Siempre hay algo que mejorar, pero yo personalmente estoy muy satisfecho y aprovecho para dar las gracias al dispositivo coordinador y a todos los medios que trabajaron en la extinción el fuego. Siempre hay cosas que mejorar, claro, pero desde la aportación positiva, nunca desde la crítica.

— Pero es inevitable que en estos casos afloren las críticas, puede que muchas sin fundamento. Sin embargo la gente del campo en estos casos habla de que no los dejan ya limpiar la tierra, lo que evitaría la propagación del fuego.

— En su momento hubo medidas muy restrictivas, pero difiero de que no se pueda coger la pinocha o los hierbajos, como dicen algunos. Antiguamente se cogía del monte la vegetación para las camas de sus ganados, hoy lo pueden seguir haciendo, pero sacando un permiso e informar de dónde y para qué; no es una prohibición de coger pinocha, antes no había burocracia y ahora hay que cumplir. Como la quema de rastrojos, ya non se puede hacer cuando uno quiere; hay época de quema controlada de rastrojos, y hay que cumplirlo, se trata de controlar, no de prohibir. También están restringidos los fuegos artificiales aquí en el pueblo por ser zona de alto riesgo. Había que prohibirlos y se hizo, y la mayoría de la gente lo entendió hay; pero todavía hay gente, madre mía, que sigue pensando que no y pide fuegos artificiales.

— ¿Hacen falta entonces más campañas informativas para evitar situaciones de riesgo?

— Hace falta mucha conciencia ciudadana para evitar imprudencias; superar el ‘lo hago y no me pasa nada, porque creo que he tomado las medidas oportunas’. Pues no, eso no es suficiente; hay que poner más entusiasmo, más precaución, y que estén completamente seguros de que no se va a causar perjuicio. Hay que ser conscientes de que en determinados momentos no es lo mejor llevar a cabo alguna actuaciones, limpiar la zona, utilizar un taller adecuado... no lo sé, pero hay que estar seguro de lo que se hace. En definitiva, se trata de ser sensatos. Nadie piensa cuando va a un entierro que se va a morir, y todos nos morimos.

— Una vez apagado el fuego, ¿qué queda por hacer en Tejeda?

— Ahora vamos a evaluar todos los daños. Además, hay que levantar los ánimos de los vecinos, por el estrés que pasaron, recobrar la normalidad y olvidarnos esta pesadilla que nos tuvo en vilo casi 48 horas.

— Antes de que ocurriera, ¿pensó en que la evacuación sucedería?

— Desde que el fuego el sábado por la tarde se comunicó que estaba controlado en un 85% y que solo quedaba la parte alta del Chapín, y las piñas comenzaron a bajar, metiendo el fuego en el Risco del Chapín, la parte alta del Rincón, entre Artenara y El Rincón de Tejeda, desde ese momento, cuando las piñas metieron el fuego y los helicópteros no podían actuar sin luz solar, estaba claro que había que desalojar. Es un lugar de muy difícil acceso; antiguamente cuando las tierras se trabajaban sí, pero ahora es intransitable. Así que el fuego fue bajando, y si pasaba de la carretera de Artenara hacia abajo llega la desgracia a Tejeda y a Artenara. Milagrosamente cuando llegó al barranco de Tejeda se paró, eso es dinamita lo que tememos ahí, con una masa de combustión incalculable. Hubiesen sido incalculables los daños. Y la gente de Tejeda es consciente de ello, el que vive en Tejeda conoce la situación. Así que hubo un civismo extraordinario durante la evacuación y hay que felicitar al pueblo de Tejeda por ello, porque colaboró y entendió la evacuación.

— Y aún queda verano.

— Sí, queda verano y calor, así que hay que rezar para que no pase de nuevo, hay que pedirle a la Virgen del Socorro y a la del Pino, para que dejen los voladores para otra ocasión.