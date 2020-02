Agua de abasto hay, pero ¿y el campo?

El Gobierno canario tocó las campanas a rebato. Las islas están secas y se planteó esta semana la conveniencia de una posible declaración de emergencia hídrica. Pero esta competencia es insular y Gran Canaria se apresuró a dejar claro que con ella no iba la cosa. La ley prevé recurrir a esta fórmula cuando peligra el agua de abasto, la que consumen las familias en sus casas, y este no es el caso de la isla redonda. Así lo aseguró el presidente del Cabildo, Antonio Morales. y lo confirman alcaldes de municipios de interior, que son los más expuestos a las secuelas de la falta de lluvia. Pero, ¿y el campo? ¿Hay agua suficiente para el riego agrícola?

Pues la respuesta va por barrios. Depende de la cota de altitud a la que esté el cultivo. De los 300 metros para abajo, hacia el mar, las fincas viven del agua desalada o de la regenerada, que es la que resulta de aplicar un tratamiento terciario al agua depurada. La consumen de la que les suministra el Consejo Insular de Aguas o de desaladoras particulares. Pero para los que plantan en medianías y cumbre, las alternativas se reducen casi siempre a dos, a la lluvia (que lleva meses que no cae) y al agua de embalses y nacientes, que ya está muy mermada.

Nora Rivero andaba este viernes limpiando de mala hierba y de lagartas (un tipo de oruga) un trozo de su cercado plantado de papas. Es febrero, y en Las Lagunetas (San Mateo), donde saben bien qué es el invierno, parece verano. Lo normal es que en esta zona nunca rieguen por esta época. No hacía falta, pero ahora sí. «Tenemos que echarle agua cada 15 días; a veces la planta la pide antes y la regamos cada 10», apunta Nora. La compran a la heredad de El Portillo y no está barata. «La última vez estaba a 25 euros la hora, pero me da que ya habrá subido», le secunda su yerno, Tanausú Suárez, que hace un alto mientras ara otro tramo de la finca. «Yo antes sembraba 20 o 22 sacos de papas, ahora planto cuatro y para mi casa, no para la calle. No da». Llegó a tener puesto en el mercadillo. Lo dejó. «Fíjese, para aquel cantero compramos cuatro sacos de semillas a 27 euros cada uno, la hora de agua nos sale a 25, pero luego hay que atenderla, ¿usted cree que le sacamos algo? Con esto solo uno se muere de hambre», se queja Nora.

Arriba, en el cruce de entrada al pago, Paqui Marrero regenta la tienda Comercial Reyes, una referencia para los agricultores, con más de 50 años abierta. Allí vende sacos de papas para sembrar y ha notado el bajón. «Hasta diciembre tenía este salón lleno de sacos y se vendió muy bien, pero de enero para acá, los agricultores están mirando para el cielo; si no llueve, no plantan, así que apenas estoy vendiendo». Oferta varias variedades y a varios precios. Si la cosecha sale bien, con un saco de papas de semilla de tamaño pequeño «se cosechan 10 sacos».

Esta práctica de curarse en salud y de evitarse el riesgo de plantar para no tener con qué regar se ha convertido en norma en estos predios de San Mateo y también de Tejeda. Lo reconoce otro agricultor, Sergio de la Coba, y eso que en su caso tiene agua. Cuenta con participaciones en la heredad de El Rincón y Piedra de Molino, de donde riega los terrenos que cultiva en Lomo Los Santos. «Ahora viene agua, pero tampoco sabemos hasta cuándo, si sigue sin llover no sé lo que vendrá en verano». La historia dice que cada vez viene menos. «De 12 litros por segundo hace 10 años ahora bajan de 4 a 7, depende».

Regenta el restaurante El Almendro y en esas fincas planta lo que luego pone en la mesa a sus clientes. «Producto kilómetro cero 100%». Tiene plantadas lechugas y cebollas, entre otras. El incendio del verano, que le causó daños por valor de 40.000 euros, le permitió adaptarse mejor a estos tiempos de sequía. Sustituyó la red de riego por aspersión por otra por goteo, que gasta menos agua. «Así ahorramos».

En Tejeda no todos tienen y se ven obligados a comprarla a partícipes de heredades. En La Aldea eso no pasa. Romen Quintana, que tiene en producción 3 hectáreas para tomates y 5 de papayas, explica que allí es el terreno el que tiene agua asignada de las tres presas de las que vive la comarca aldeana, las de Caidero de las Niñas, El Parralillo y Siberio. «Si una finca no está en producción, tú puedes comprarle el agua que le toca». Por ahora tiene para regar, pero «la cosa en verano se va a poner más complicada». No es mucha la que está embalsada. «Malamente dará para terminar el año». De entrada, teme que esta sequía aumente el precio, hoy a 14 o 15 euros la hora. Necesita unas 300 horas al año de riego para las papayas y 200 para los 9 meses de la zafra del tomate. «Si nos suben un poco el precio, con todo lo que ya tenemos encima y lo mal que nos pagan el producto, no vamos a tener ni para comer», se queja este joven agricultor, que tiene una familia que mantener y que no está dispuesto a renunciar así como así a su medio de vida. «Si no planto, ¿a dónde voy?, tengo que seguir, no me queda otra», apunta.

Su caso, al menos en cuanto al riego, es algo más desahogado que el de Mónica Martín, que aunque planta tomates y pimientos en 30.000 metros cuadrados de invernadero cerca de la costa, Casa Santa, Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana), no se beneficia del agua regenerada del terciario del Sureste. Mezcla el agua desalada de un pozo cercano, que paga a 24 euros la hora, con la de la presa de Tirajana, la de La Sorrueda. ¿El problema? Que la del embalse se acaba en mes o mes y medio y solo podrá regar de la del pozo. «Es más cara y de peor calidad, se nota hasta en la densidad». Pero no tiene otra salida. Gasta al mes en agua de 4.000 a 5.000 euros. Todo se le complica. Como al resto.