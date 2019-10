Agaete se vuelca con la Virgen del Pino

Voluntarios del pueblo pusieron la mano de obra para las alfombras. El Ayuntamiento, por su parte, se encargó del material. El edil de Fiestas, Antonio García, calcula que compraron 3.000 kilos de sal y unos 80 sacos de serrín. El reto era que no quedara un metro de asfalto libre en los 500 o 600 metros del tramo de la calle por el que hoy pasará la procesión. Pero no solo ha sido decorado el suelo. También los laterales de esta vía. Se han colocado 40 mástiles con 40 banderas cosidas igualmente por vecinos. Habrá insignias de Agaete, Gran Canaria, Canarias, España y de la Diócesis de Canarias.

Con su manto más antiguo, que no usaba desde hace 70 años

Mientras Agaete se volcaba en la recepción, Teror apuraba la despedida a la patrona. Los que peor lo llevan, aparte de los fieles habituales, son los bares y otros negocios del entorno de la plaza. «Cada vez que se la llevan esto afloja mucho», confesaba una trabajadora. Lo cierto es que la imagen ya estaba lista este viernes para el viaje, colocada dentro de su urna de metacrilato y sobre el trono que le han diseñado para este recorrido de 162 kilómetros por 8 municipios. El paso es bastante más bajo, sencillo y manejable que el habitual, lo que facilitará los desplazamientos. La imagen ya no se moverá de ese trono ni de esa urna durante los 9 días para evitar manipularla y reducir al máximo el riesgo de dañarla. No hay que olvidar que la talla, de 104 centímetros y de gran valor artístico, es de las más antiguas de Canarias. Data de 1535 y se le atribuye a Jorge Fernández Alemán, autor del retablo del altar mayor de la catedral de Sevilla. Irá luciendo su manto más antiguo, el traje de las Rogativas, de 1758, que no usaba desde hacía más de 70 años. Es un tejido brocado en seda morada e hilo entorchado en oro y plata, dibujando cornucopias, piñas y granadas. Según el historiador Gustavo Trujillo, lo estrenó en su bajada 31 (1758) a la capital por una plaga de langostas. Otras fuentes dicen que también la lució en la de 1936, cuando bajó para pedir el fin de la Guerra Civil.