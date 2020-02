A Tejeda le sienta bien el almendro

Hasta el tiempo se le puso de cara este domingo a la fiesta del Almendro en Flor, en Tejeda, que lució un agradable sol de invierno para recibir a los miles de visitantes que volvieron a demostrar que la Cumbre sigue de moda en Gran Canaria. Por momentos daba la sensación de que no cabía un alma más. Las calles se contagiaban el reboso de una masa de paseantes que parecían seguir el rastro oloroso, y gustoso, de las tortillas de carnaval, los chicharrones o los huevos sancochados. Los vecinos que atendían en los puestos no daban abasto. Y los hubo que tuvieron que lidiar con buenas colas. Un año de estos los clientes-visitantes se verán obligados a coger número, como en los mercados.

Pero no solo hubo comida en la fiesta que todos los años monta Tejeda para celebrar la floración del almendro. Parrandas que iban y venían y amenizaban la tapa y el vinito al personal, talleres de silbo gomero o de lucha del garrote, exhibición de lucha canaria... Si hay algo que no faltó fue identidad y tradición, dos características que marcan la idiosincrasia de una de las citas ineludibles del invierno de la isla.

Mucho coche

Pero donde hay gente también hay atasco, y ayer Tejeda no fue ajena a este consabido cóctel. Aunque es cierto que muchos visitantes hicieron caso a las recomendaciones del Cabildo y de Ayuntamiento y subieron a la Cumbre en guagua, un buen número prefirió la comodidad de su propio coche y no tardó en llenar las explanadas para aparcar que habilitó la corporación que preside Francisco Perera, quien, por cierto, no paró en toda la mañana. Le faltaron manos y ojos para estar en todos los frentes.