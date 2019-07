7 experiencias donde disfrutar y conocer más la isla

¿Quieres descubrir la costa sur de la isla y no sabes cómo? Esta es tú oportunidad. Un recorrido de 5 horas en catamarán , con todas las comodidades, te permitirá conocer sus calas y acantilados más escondidos. Todo ello acompañado de uno de los platos más típicos, papas arrugadas con mojo. Una forma diferente de divertirse y pasar un día en familia o amigos. El recorrido puede empezar desde Maspalomas o desde Salobre.

De lunes a sábados podrás disfrutar de la experiencia de conducir tu propio Buggy . El sur de la isla no solo cuenta con espectaculares costas, también con una gran naturaleza volcánica. En esta ocasión, la primera parada es el mirador de Ayagaures , seguida de la presa y de un recorrido de tierra totalmente aventurero. El recorrido tiene una duración aproximada de 50 minutos.

¿Todavía no has visto a los delfines en su hábitat natural? 2 horas en busca de delfines y ballenas a bordo del Multiacuatic, con fondo de cristal, te permitirán hacerlo. Los días de salidas son los lunes, miércoles y sábados. Si por no pudieses ver ninguna ballena o delfín en tu recorrido, Multiacuatic te invita a pasar otro día con ellos, de forma gratuita, para poder vivir la experiencia.

Compra tus entradas aquí.

6. Camel Safari