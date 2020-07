24 horas de silencio tras 200 años

Pero el párroco no oculta que no le gusta ese nuevo sonido impuesto por vía judicial tras la denuncia del edil y las reiteradas quejas por escrito de un grupo de vecinos. Por eso desliza en su anuncio oficial un aviso a navegantes: «Trabajaremos para recuperar el sonido de las campanas como ha sucedido en nuestro lugar desde el año 1803».

Vecinos enfadados

Habrá que esperar a ver en qué medida el nuevo tañido, que el cura dijo que le sonaba a «cacharro viejo», contenta a unos y a otros, a los que se quejaban de que el sonido anterior era muy alto (de hecho, incumplía la normativa, al superar los decibelios permitidos, como así reflejó un estudio municipal), y a los que son partidarios de sentir sus avisos. Entre estos figura Antonio Rodríguez, un vecino de 84 años que vive en el casco y que este viernes no acertaba a entender por qué molestaban tanto las campanas. «Toda mi vida las he escuchado, y hasta me ayudan a saber que voy bien de oído». Llamó al periódico para trasladarle una pregunta al edil Díaz. «¿Por qué no denuncia el fraude fiscal que hay en San Mateo y deja en paz a las campanas?», le soltó.