2,1 millones en ayudas por las lluvias de 2015

La resolución con la aprobación de estas cuantías llega por Navidad. No en vano, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este pasado 25 de diciembre. Lo que está por ver es si las ayudas concedidas satisfacen o no a las administraciones que las solicitaron. Por lo pronto, el Estado se ha limitado a subvencionar, en términos globales, algo menos de la mitad de los 37 proyectos que ha aceptado, y dejó fuera otros 24, aunque no los cuantifica. Las 37 actuaciones que han recibido el visto bueno del Gobierno central estaban presupuestadas en 4.395.652 euros, pero el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que es el que concede las subvenciones, solo accede a subvencionar 2,1 millones. Estas ayudas están destinadas a paliar daños en infraestructuras públicas, no en bienes particulares.

De esas 37 aceptadas, 20 fueron tramitadas por el Cabildo, que recibirá ahora 863.896 euros, cifra que no llega a la mitad de los 1,8 millones que costaban esos proyectos. Hubo algunos en los que la tijera de la ayuda fue especialmente dura. De los 70.000 euros que pretendió en una acción, solo se le reconocen 1.368, o de los 500.000 de otra, solo 196.617. Además, se le denegaron 7 acciones por entender Madrid que no se podían acoger al Real Decreto que aprobó las ayudas y porque el Cabildo no es el titular del bien donde quería actuar.

Al ayuntamiento capitalino no le rechaza ningún proyecto. Tramitó 8 valorados en 2,06 millones y se le conceden 1,024. En cambio, a Telde sí le negaron uno. Le aceptaron dos reparaciones para las que reclamó 91.959 euros y le dan 45.979. Agüimes pidió 152.431 euros solo para una actuación y se le otorgan 76.215, y a La Aldea le dan 46.000 de los 92.123 que pidió para una sola acción.