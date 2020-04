Germán López: «Juntos saldremos adelante»

El CEO de Canaragua, José Juan González, asegura que todos los que forman la empresa han asumido «con pasión y sentido del deber» la continuidad de las operaciones durante esta crisis sanitaria como también aumirán sy papel como empresa tractora tan pronto como salgamos de esta crisis «acelerando inversiones» para evitar la destrucción de empleo. «Con sacrificio y esfuerzo colectivo, no tengo ninguna duda que, entre todos, saldremos!»

Gonzalo Rosario Ramos

Luis del Río.

Germán López.

El timplista no dudó en afirmar que ”estamos viviendo un momento único, sin precedentes. A pesar de estar todos en casa siento que estamos unidos y que, por supuesto, juntos saldremos adelante fortalecidos y más conscientes de la inmensa cantidad de cosas buenas que existen en nuestras vidas. ¡Lo conseguiremos! Un fuerte abrazo. Ánimo y mucha energía!”.

Francisco González.

«Los trabajadores y en concreto los del sector de hostelería y servicios mantienen la ilusión de que la reapertura del destino y la vuelta al trabajo y la normalidad no quede tan lejos. Porque todos juntos podemos ayudar a salir de esta situación», afirma el representante de UGT.

Jorge Hernández.

Tensy Calero.

Héctor Suárez.

El alcalde de Telde reclama «un pacto político, social y económico con una hoja de ruta definida que pueda combatir las secuelas del Covid-19 y abordar la recuperación económica.. Que no olvide el Estado que abandonar a los ayuntamientos es abandonar a la ciudadanía. Lo conseguiremos».

José Torres Fuentes.

Inocencio González.

«La implicación de administraciones, empresas y trabajadores permitirá regenerar el tejido productivo en nuestra castigada comunidad. Juntos lo conseguiremos. Y en esta recuperación no debemos de dejar a nadie atrás», añade el secretario general de CCOO en Canarias.

Susana Pérez.

Pedro Cabrera.

El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas señala que en el panorama nacional la provincia tiene los «mejores índices epidemiológicos, pero no podemos bajar la guardia. Nos preocupa la protección de nuestros médicos y, especialmente, en primaria y médicos autónomos pero lo conseguiremos».

Juan Jiménez.

Carmen Nuez.

Neftalí Acosta.

Javier Doreste.

Pedro Quevedo.

Inmaculada Medina.

Carmen Nuez.

Eustasio López.

Agustín Manrique de Lara.

Vicente Marrero.

Luis Ibarra.

José Miguel Bravo de Laguna.

El consejero del Cabildo en la oposición apunta: «Unidos lo conseguiremos . Claro que sí. Saldremos de este túnel oscuro. Pero no sin esfuerzo, con sacrificio personal y colectivo. Con paciencia y voluntad, como nos dijo Benito Pérez Galdós».

Marco Aurelio Pérez.

Kiko Barroso.

El periodista de RTVC señala que «al final todo va a salir bien y si no está saliendo bien, es que aún no es el final. Pronto volverán los besos y abrazos. Somos muchos sumando y mucha gente dándolo todo... ¡Vamos, que falta poquito! Lo conseguiremos, claro que sí».

Jaime Cabrera del Pino.

Héctor Gómez.

Matías Alonso.

El actor dijo que «frente a la adversidad, el humor es el mejor aliado y en esta situación la labor de los profesionales velando por el bienestar de todos, es primordial. Cuando todo pase, nos toca volver a ser solidarios con los vulnerables y en eso a los canarios, no nos gana nadie. Lo conseguiremos».

Carlos Sánchez.

Pone en valor «las lecciones que están dando nuestros mayores y niños». Y lo contrapone con «el resto, en peleas en medios de comunicación y redes sociales. Después de estos nos hará falta un Mundial y eso que ya no tenemos a Iniesta».

Inés Jiménez.

«Nuestra resistencia está siendo infinita. No es tiempo de individualismo, juntos venceremos esta batalla y nos cuidaremos más y mejor unos a otros. Saldremos victoriosos y miraremos a nuestro medio natural con el amor y respeto que se merecen. Lo conseguiremos».

Juan Ferrer.

El coach y asesor destaca que «se acabó la resistencia al cambio. Hemos tenido que adaptarnos en pocos días. No más excusas para evolucionar en el futuro». Anima a pensar sobre qué debe cambiar cada uno para afrontar un futuro incierto. Y concluye: «Lo conseguiremos».

Rafael Massieu.

«Si entendemos la necesidad de colaborar con el cumplimiento de las normas adoptadas en esta lucha contra la pandemia, en particular, con las de seguridad y salubridad; y también somos ejemplo de solidaridad y empatía con los demás: «Lo conseguiremos», dijo el decano de los abogados.

Ruymán Santana.

«Kafka se quedaría corto hoy. Lo que está pasando resulta aterrador. Pero, al mismo tiempo, la oportunidad para forjar un acuerdo generacional que re-imagine una nueva Gran Canaria nunca ha sido mayor. Esto es no es final, es una nueva oportunidad. Lo conseguiremos».

Juan José Laforet.

Luis Cardona.

Antonio Hormiga.

José Miguel Barragán.

Santiago Rodríguez

Teodoro Sosa

Nayra Alemán

Manuel del Castillo

Onalia Bueno

Joaquín Juliá Quevedo

Pablo Rincón

Tolo Cárdenes

Nico García Hemme

Rafael Cabral

Medianito

El luchador palmero del Agüimes señala que «la gente está muy concienciada de lo que tiene que hacer. Hablo de mi entorno porque no estoy ahora en otros sitios para poder opinar, pero, por la televisión y las noticias, también se constata que todos los canarios vamos a una y tenemos que seguir así».

Antonio López

Julián Quesada

El gerente de la Funeraria Padrón afirma que se sienten «parte de las familias que no pueden despedirse de sus seres queridos. Ponemos, como siempre, el máximo cuidado y cariño en cada servicio. Estamos velando por ellos hasta que nos podamos abrazar y llorar juntos de nuevo. Pronto #loconseguiremos ».

Paloma Guijarro

La decana de los procuradores dijo que «somos más fuertes de lo que creemos y capaces de cosas increíbles. El objetivo será incluso más extraordinario que antes y está a nuestro alcance. Elijamos ser positivos, Que lo difícil del camino no nos ciegue ni nos impida avanzar. ¡Lo conseguiremos! ».

Pedro Rodríguez

Sonia Ferrera

Dámaso Arencibia

«Valleseco es un gran pueblo y su solidaridad, como ya ha demostrado en otras ocasiones, es nuestra principal arma frente a la adversidad. No me cabe ninguna duda de que todos juntos lo conseguiremos ». Así se expresa el alcalde de Valleseco ante la actual crisis.

Óscar Hernández

Juan Miguel Sanjuán

Herminia Rodríguez Rosas

Manuel Sánchez Moreno

Juan González

Gonzalo Medina

Para el presidente regional de Asinca, «cada día tenemos que dar más valor a los trabajadores de las industrias canarias, que aunque no se ven, siempre están ahí para que no nos falte de nada. Ahora más que nunca, nos necesitamos todos y juntos ¡lo conseguiremos!».

Sonia Herzog

Patricio Viñayo

«Ahora son lúgubres incluso los pocos espacios que nos permiten habitar: el supermercado, la farmacia... Sintamos un temor prudente sin caer en la psicosis obsesiva, para que el virus no nos mate después de haberlo vencido», afirma el director general de la Unión Deportiva Las Palmas.

Manuel Hermoso Varela

Víctor Quintana Hernández

El director general de Global pone en valor que «los canarios y canarias siempre hemos demostrado nuestra fortaleza, responsabilidad, solidaridad y compromiso. Esta vez no será diferente, y pronto volveremos a conectar GRAN CANARIA con su gente».

Tanausú Cruz

Óscar Noda González

Ana Suárez

Javier Puga

Julio Luengo

Jörg Zangen

Javier Vega

Miguel Jorge Blanco

Carlos Estévez

El presidente de la Fundación Universitaria afirma: «Lo que estamos viviendo nos obliga a todos a ajustarnos para crecer rápidamente, no sólo de forma vertical como antes se medía, sino también a lo ancho, mirando a los demás. Sólo así... lo conseguiremos».

Isaí Blanco

Concha Pinedo

José Manuel Fernández-Sabugo

Magüi Melián

«Nos ha tocado vivir una situación totalmente inesperada y nueva para todos», dice la CEO de Domingo Alonso. «La solidaridad, responsabilidad y capacidad de sacrificio demostrada por todos los canarios estos días nos conduce a la esperanza y me hace estar convencida de que juntos lo conseguiremos».

Mariano Hernández Zapata

El presidente del Cabildo de La Palma confía en superar la crisis «juntos, con la implicación y el compromiso de toda la sociedad. Gracias a tantos héroes anónimos que cada día nos protegen. Tengan por seguro que el Cabildo de La Palma no dejará a nadie atrás. Lo conseguiremos».

Rogerio Koehn

El senador del PP por Gran Canaria destaca que «de esto no nos sacará ningún Gobierno, de esto saldremos gracias a los sanitarios que lo están dando todo a pesar de que no les ha llegado lo que necesitaban a tiempo». Y agrega que cuando pueda salir, irá caminando a ver a la Virgen del Pino.

Antonio Pardo

«Lo que estamos viviendo no es peor a la que históricamente otras generaciones han sufrido y que nunca antes este mundo tuvo tantos recursos para recuperarse». El CEO de Pardo y Galarza SL, agregó que autónomos, empresas y trabajadores son clave para la recuperación. «Juntos lo conseguiremos».

Sergio Durán

Francisco Atta

La windsurfista isleña afirma que «estamos viviendo lo que nunca pudimos imaginar y ahora, por encima de todo, de las competiciones, de las aspiraciones personales y de los objetivos en el calendario, lo que importa es nuestra salud. Me quedo en casa y pongo mi granito de arena».

Joaquín Jorge

El empresario (Halcourier) pone en valor que «el comportamiento de los españoles está siendo ejemplar, como siempre». Seguidamente añade: «No me cabe la menor duda de que saldremos adelante. Esto lo vamos a ganar todos juntos».

Manuel Florido

Alfredo Montes

Ángel Medina

Raúl Afonso

Carlos Gimeno

El director de Expansión de THe Hoteles subraya que en la empresa ya están trabajando «para la recuperación. No vamos a parar. Pero no solo para nuestros hoteles, sino para Canarias y el mundo. Cuando todo esto pase, lo vamos a superar. Lo conseguiremos. Tenemos fe en el turismo y en el futuro».