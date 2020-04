Un aplauso para las dependientas de los 24 horas

Cuando el hastío invade las últimas semanas de la era coronavirus y nada perturba la monotonía del teletrabajo y del recuento de contagiados, pido un aplauso para ellas: las dependientas de los minimercados de cualquier lugar.

El ritual a seguir es el mismo del indispensable y diario homenaje a nuestros sanitarios: a una hora concreta, por ejemplo a las dos del mediodía, que es cuando se te olvida que no quedan cervezas en la nevera o croquetas para el bardino y vas corriendo al 24 horas más cercano; y desde un lugar, que valen las ventanas y salir a la terraza, que por tierras majoreras quedan muchas casas con terrenito. Ellas -porque en su mayoría son mujeres- te aguardan con la sonrisa y te tratan con la cercanía que echamos de menos en los grandes supermercados, con la pregunta de dónde dejaste hoy al niño (y el mío es un galletón de catorce años ya); la necesaria alusión al tiempo del día; y la encuesta tan íntima sobre dónde te das el tinte del pelo.

Es igual en cualquier parte del mundo, que ahora mismo se suscribe a Fuerteventura porque no vale el que la televisión te acerca. El mío -que es más que nunca un decir- es El Bocachu II, en Puerto del Rosario, con Melanie Fernández Pérez (en la foto que ilustra este diario del confinamiento) al frente a la hora incierta que me acuerdo del cilantro para el caldo de papas. Los fines de semana, cuando los olvidos tienen más del 8% de alcohol, atiende Nereida Pérez García que no me deja ir sin la golosina favorita del, otra vez, niño.

Lejos del minimercado habitual que conoce tus gustos y debilidades, en Tindaya la dependienta me mostró un mediodía playero el pan de ¡hasta tres panaderías distintas!, me informó del punto de la marea para el óptimo chapuzón en el charco de la playa de la Mujer y que no, que no sabía el año del hallazgo de los podomorfos, pero sí le había oído a la madre que por la misma época de la cueva esa de la que tanto hablan en Villaverde. Quesito amarillo de historia para ella, ahora que hemos vuelto con tanto afán al trivial y demás juegos de mesa, además de medalla de oro en mareas.

Cuando compré la tarta de cumple, pero olvidé las velitas, en el 24 horas de Antigua la dependienta me preguntó si de la patrulla canina o de Mickey Mouse, o si era una madre de esas clásicas que con el número en rojo de toda la vida me conformaba. En el Valle de Santa Inés, al preguntar por los tomates majoreros de Manolo Matos, chiquititos y con el correcto punto de sal, la muchacha del minimercado contestó que lo lamentaba pero no, que sólo le quedaban los de Pepe El Temerario, de La Calabaza, los ideales para salsa y ensaladas. Adjudicado: quesito en apodos y topónimos para ella.

Por favor, un aplauso para ellas, las dependientas de los minimercados.

Y, por supuesto, un aplauso a las ocho de la tarde para los sanitarios de Fuerteventura que, un mes y una semana más tarde, por fin les han hecho los tests coronavirus y sólo dos han dado positivos. Bravo por su buen hacer y por su salud.

El último aplauso y no sujeto a horarios y lugares: para la residencia de mayores, con sólo tres casos y todos asintomáticos.