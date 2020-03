Vía libre de la Abogacía del Estado al Oliva Beach

Canarias7 / Puerto del Rosario

El informe de la Abogacía del Estado emitido este mes de febrero «da la razón» a la Riu y pone de manifiesto «la inexistencia de causas para la paralización del proyecto de reforma del hotel Oliva Beach», situado en Corralejo, en el municipio de La Oliva. Lo asegura la cadena hotelera propietaria, que da fe de que acaba de contestar al primer requerimiento formal de información que recibe tras más de dos años desde la presentación de la solicitud de autorización de obras en 2017, ante la Demarcación de Costas de Canarias, y espera que este «sea el primer paso para sacar por fin adelante el proyecto».

El informe se emite para aclarar, a instancia de la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, si la autorización de las obras podría ser legalmente suspendida, a lo que la Abogacía del Estado contesta que no, «que cabría una revisión para regularizar la concesión hecha a favor de la sociedad Geafond (sociedad del grupo Riu, propietaria del hotel), para excluir 20 de los 432 apartamentos del complejo Oliva Beach, pero en ningún caso cabe anularla». Por lo tanto, indica también, que esta revisión «no es impedimento para tramitar la solicitud que ha hecho la cadena para poder reformar el complejo hotelero», sostiene Félix Casado, consejero delegado de la Riu en Canarias.

Literalmente, el informe dice: «la revisión de oficio del título concesional no está llamada a afectar a la totalidad del acto administrativo provocando, en su caso, su extinción, sino únicamente a una parte de éste -los apartamentos vendidos a terceros-, cuyo uso y aprovechamiento no han correspondido a la sociedad concesionaria desde su enajenación, por lo que, más bien, no se trata tanto de anular sino de regularizar el título concesional, que se mantendrá vigente para la entidad concesionaria en relación con los terrenos de los que sí era propietaria al tiempo de solicitar la concesión».

En consecuencia, a juicio de esta abogacía, «en este supuesto la iniciación del procedimiento de revisión de oficio del título concesional no constituye un impedimento para tramitar y resolver la solicitud de autorización de obras de conformidad con la normativa aplicable y en atención a su finalidad de protección del dominio público marítimo-terrestre». Las condiciones de la concesión y la Ley de Costas vigente hacen posibles las obras, que en su momento ya fueron analizadas por los equipos técnicos de la empresa y los técnicos ministeriales.

Con el informe en la mano, la cadena hotelera «no ve motivo alguno para dilatar más en el tiempo este procedimiento administrativo». Desde la mejor voluntad, continúa la propietaria, «estaría dispuesta a discutir posibles detalles del proyecto que puedan ser cuestionados para subsanarlos en lo necesario a través de los técnicos propios y públicos». Para Riu Hotels, lo primordial es «poder renovar el hotel para adaptarlo a lo que demanda el cliente de hoy, a los estándares de calidad y servicio de la cadena hotelera y a la normativa turística, de seguridad y sostenibilidad vigentes».

El pasado martes 25 de febrero, Riu suspendió provisionalmente la apertura del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) previsto que afectaría a unos 400 trabajadores, algunos con varios decenios de antigüedad. «Tomamos esa decisión tras las gestiones realizadas por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y ante la oportunidad de desbloquear el proyecto».